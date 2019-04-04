Tatar: Devletimize sahip çıkıp kalkındıracağız

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, “gelinen noktada Kıbrıs Türk Halkı’nın önündeki en doğru yolun devletine sahip çıkıp kalkındırmak olduğunu” vurguladı.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, Tatar, “ Kalkınmayı başarabilecek tek partinin ise UBP, olduğunu “ kaydetti.

UBP Lefkoşa –Kızılay Bölgesi yeni örgüt binası dün gece hizmete açıldı.

UBP Genel Başkanı Tatar açılışta yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“ 4’lü koalisyonu da bu halk gördü. Bütçeyi batırdılar. İnanılmaz büyük açıklar var o nedenle akaryakıta okkalı zam yaptılar. KIBTEK borç batağında, çoklu tarife kılıfı ile vatandaşın cebine el attılar. Tüm sektörler çöktü, çöküyor ama hala koltuğa yapışmış vaziyette oturuyorlar. Turizmci, çiftçi, hayvancı, tüccar, narenciye üreticisi feryat ediyor duyan yok. Türkiye ile 6 ay önce imzalamaları gereken protokol kendi sorunları yüzünden hala imzalanmadı ama Türkiye’yi suçluyorlar, bir gün Türkiye Cumhurbaşkanı’na bir başka gün Büyükelçi’ye sorun diyorlar. Bu hükümet artık halka hizmet verecek durumda değildir.”

UBP Genel Başkanı Tatar, Kıbrıs konusuna değinirken de, “ Rum tarafının Kıbrıs Türkü’nün gerçek anlamda yönetime katılmasını, Türkiye’nin garantörlüğünün devam etmesini istemediğini” belirtti.

“Rum tarafı ile bizim halkımızın beklediği gibi bir anlaşma ihtimali ortadan kalkmıştır. Herkes bunu görmeli ve artık buna göre davranmalıdır “ diyen Ersin Tatar, “ Kıbrıs’ta artık iki devlet gerçeğinden hareketle nasıl bir anlaşma sağlanabileceği üzerinde kafa yorulması gerektiğini “ söyledi.