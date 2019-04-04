Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Microsoft'tan şaşırtan 1 Nisan kararı
Microsoft'tan şaşırtan karar!
Call of Duty Mobile ne zaman çıkacak?
Call of Duty Mobile ne...
Twitter'da doğum tarihinizi sakın değiştirmeyin!
Twitter'da bunu sakın yapmayın!
Samsung'tan zorlu koşullara dayanıklı telefon: Galaxy Xcover4
Samsung'tan dayanıklı telefon!
Huawei P30 tanıtıldı!
Huawei P30 tanıtıldı!

Tatar: Devletimize sahip çıkıp kalkındıracağız

04 Nisan 2019 Perşembe 20:51
Tatar: Devletimize sahip çıkıp kalkındıracağız
banner44

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, “gelinen noktada Kıbrıs Türk Halkı’nın önündeki en doğru yolun devletine sahip çıkıp kalkındırmak olduğunu” vurguladı.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, Tatar, “ Kalkınmayı başarabilecek tek partinin ise UBP, olduğunu “ kaydetti.

UBP Lefkoşa –Kızılay Bölgesi yeni örgüt binası dün gece hizmete açıldı.

UBP Genel Başkanı Tatar açılışta yaptığı konuşmada şunları söyledi:

 “ 4’lü koalisyonu da bu halk gördü. Bütçeyi batırdılar. İnanılmaz büyük açıklar var o nedenle akaryakıta okkalı zam yaptılar. KIBTEK borç batağında, çoklu tarife kılıfı ile vatandaşın cebine el attılar. Tüm sektörler çöktü, çöküyor ama hala koltuğa yapışmış vaziyette oturuyorlar. Turizmci, çiftçi, hayvancı, tüccar, narenciye üreticisi feryat ediyor duyan yok. Türkiye ile 6 ay önce imzalamaları gereken protokol kendi sorunları yüzünden hala imzalanmadı ama Türkiye’yi suçluyorlar, bir gün Türkiye Cumhurbaşkanı’na bir başka gün Büyükelçi’ye sorun diyorlar. Bu hükümet artık halka hizmet verecek durumda değildir.”

UBP Genel Başkanı Tatar, Kıbrıs konusuna değinirken de, “ Rum tarafının Kıbrıs Türkü’nün gerçek anlamda yönetime katılmasını, Türkiye’nin garantörlüğünün devam etmesini istemediğini” belirtti.

 “Rum tarafı ile bizim halkımızın beklediği gibi bir anlaşma ihtimali ortadan kalkmıştır. Herkes bunu görmeli ve artık buna göre davranmalıdır “ diyen Ersin Tatar, “ Kıbrıs’ta artık iki devlet gerçeğinden hareketle nasıl bir anlaşma sağlanabileceği üzerinde kafa yorulması gerektiğini “ söyledi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Taçoy: Türkiye’de elektrik KKTC’nin yarı fiyatı
Taçoy: Türkiye’de elektrik KKTC’nin yarı fiyatı
12 kaçağın 8’i ihraç ediliyor!
12 kaçağın 8’i ihraç ediliyor!
Çan hırsızları 4 gün daha tutuklu kalacak
Çan hırsızları 4 gün daha tutuklu kalacak

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim