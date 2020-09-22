Tatar: Ekonomi ve pandemi yönetimi iyi gidiyor

Başbakan Ersin Tatar, ve Sağlık Bakanı Ali Pilli, Hüseyin Ekmekçi 'nin programına konuk oldu.

Başbakan Tatar, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yerleşkesinin içerisinde yapımı devam eden pandemi hastanesinin inşaatı önünde Hüseyin Ekmekçi'nin sorularını yanıtladı.

Başbakan Ersin Tatar, Ekim'in ilk haftalarında pandemi hastanesinin açılacağını belirtti. Başbakan Tatar, yapılan pandemi hastanesini muhteşem bir eser olarak tanımladı.

Tatar, Covid-19 bittikten sonra da pandemi hastanesinin acil durumlarda kullanılacağını söyledi.

Kıbrıs sorunu konusunda açıklama yapan Tatar, 20 sene önceki konjektörün bambaşka bir konjektöre dönüştüğünü ve artık yeni bir pencereden bakılması gerektiğini ifade etti.

Adaya suyun ne zaman geleceği konusunda açıklama yapan Tatar, Denizde çok ciddi fırtınalar olmasına rağmen verilen tarihte suyun akacağını söyledi. Acil durum hastanesi projesinin hayata geçirilmesinde başta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'a ve hastanenin yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Tatar'ın açıklamalarından satır başları

Sağlıkta büyük başarı elde ettik. Dünyada büyük sıkıntılar var. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yakınları bile bana “bu kadar başarıyı beklemezdik” dedi.

Hükümet çalışmaları, ekonomi ve pandemi yönetimi iyi gidiyor. Maaş kesintilerini ödedik. 2021 yılı bütçesi için çalışmaları sürdürüyoruz.

Mavi vatan ön planda. Bu coğrafyada Türkiye ile aktör durumundayız.

Pandemi nedeniyle Turizm, eğitim ve inşaat sektöründe sıkıntı var. Alınan önlemlerle gemiyi yüzdürmek isteriz.