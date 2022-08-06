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Tatar: “Engelli bireylere hayatın kolaylaştırılması için çalışıyoruz"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Engelli Dernekleri’nden temsilcileri kabul etti.

06 Ağustos 2022 Cumartesi 09:58
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Tatar: “Engelli bireylere hayatın kolaylaştırılması için çalışıyoruz"
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Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Tatar, kabulde, “Engelli bireylere hayatın kolaylaştırılması, sosyal hayat ve sportif faaliyetlere katılımları, devletin hizmet ve imkanlarından eşitlik temelinde faydalanabilmeleri için çalışıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı Engelliler Komitesi bünyesinde Ahmet Akdeniz’in yürüttüğü farklı etkinliklerle engelli bireylerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade ederek, Kıbrıs Türk halkının bu konudaki hassasiyeti bağlamında ve çağdaş evrensel normlara uygun olarak ülkede yapılan çalışmaları takdir ettiğini söyledi.

Konu ile ilgili yasal düzenleme çalışmalarının olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, sivil toplum örgütleri ile olan bağlantıların da sürdüğünü belirtti.

Engelli bireylere hayatın kolaylaştırılması, sosyal hayat ve sportif faaliyetlere katılımları, devletin hizmet ve imkanlarından eşitlik temelinde faydalanabilmeleri için KKTC devleti olarak elden gelenin yapıldığını ve yapılmaya devam edeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, uluslararası birtakım etkinliklerde KKTC devletinin de bu yöndeki kararlılığını paylaşmasının önemine işaret etti.

Türkiye Cumhuriyeti ile gönül birliği içerisinde çeşitli projelerin ve tecrübelerin paylaşılmasına verdikleri öneme işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Engelli Dernekleri’nden temsilcileri ülkemizde görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti ve Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit’in yürüttüğü çalışmaların KKTC için çok kıymetli olduğunu sözlerine ekledi.

5 belediyenin katkılarıyla hayata geçirilmesi hedeflenen “Erişilebilirlik projesi” hakkında Cumhurbaşkanı Tatar’a bilgi aktaran Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit de, bu kapsamda KKTC’de yer alan seminere katılmak üzere ülkemizde bulunan heyet ile birlikte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi paylaştı.

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