Künye
Kıbrıs 9
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu ve ölüm… 10 yıl hapis!
Uyuşturucu ve ölüm… 10 yıl...
Bahçesine giren köpeği vurdu
Bahçesine giren köpeği vurdu
Husumetlisini sırtından bıçakladı!
Husumetlisini sırtından bıçakladı!
Enver Bahçeciler cezaevinde
Enver Bahçeciler cezaevinde
Zorla adam kaçırdı: “Seni öldüreceğim”
Adam kaçırıp dövdü: “Seni öldüreceğim”
banner107
Flaş Haber
Doğancı’da ani ölüm!
Kapat

Tatar: Erdoğan ile Yararlı Bir Görüşme Yaptık

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yararlı bir görüşme yaptığını söyledi. 

24 Aralık 2021 Cuma 10:06
73 Okunma
Tatar: Erdoğan ile Yararlı Bir Görüşme Yaptık
banner108

Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Türkiye Cumhuriyeti’nin her alanda KKTC’ye desteğinin süreceğini vurguladığını kaydetti. 

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından Türk Ajansı Kıbrıs muhabirine değerlendirmede bulundu. 

Tatar, Erdoğan ile Covid salgını, ekonomik sıkıntılar ve Kıbrıs konusunda değerlendirmelerde bulunduğunu ifade etti. 

Erdoğan’ın her konuda Türkiye’nin KKTC’ye gerekli destekleri vereceğini ilettiğini ifade eden Tatar, özellikle talebi üzerine, Türk Lirası mevduat kalkanının KKTC’de de geçerli olması ve iki ülke arasındaki ihracatın Türk Lirası olarak fatura edilmesi için Erdoğan’ın gerekli talimatları verdiğini belirtti. 

Tatar, Türkiye’nin KKTC’ye 590 bin doz aşı gönderdiğini ve bunun devam edeceğini, Türkovac aşısının da buna ekleneceğini ifade etti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Kıbrıs Türk tarafının ortaya koyduğu İki devlet politikasını desteklediğini ifade eden Tatar, Doğu Akdeniz’de de Türkiye’nin KKTC ile işbirliğinde haklarını korumaya devam edeceğini vurguladı. 

Erdoğan’ın, fahri doktora ünvanı almasından ötürü kendisini tebrik ettiğini ifade eden Tatar, Erdoğan’ın ayrıca Türkiye’de gençlerle buluşması ve Kıbrıs meselesini birinci ağızdan anlatmasından ötürü memnun olduğunu ve ulusal davanın gençliğe anlatılmasının yararlı olduğunu söylediğini belirtti. 

Türkiye’nin KKTC karayollarına yatırımının süreceğini ve projelerin süratle devam ettirilmesi için gereken desteğin verileceğini ifade eden Tatar, Ercan Havalimanının da en geç Mart ayına tamamlanacağı bilgisini aldığını söyledi. 

Kırşehir ziyareti sonrası İstanbul’a gideceğini de söyleyen Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile Türkiye Cumhuriyeti uçağı ile İstanbul’a gideceğini ve Türkiye emekli subaylar derneğinin düzenleyeceği şehitleri anma etkinliğine katılacağını belirtti. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Seyrüsefer ve muayene borcu olanların dikkatine
Seyrüsefer ve muayene borcu olanların dikkatine
Pilli: Üçüncü doz aşı yapanların oranı yüzde 75’lere çıktı
Pilli: Üçüncü doz aşı yapanların oranı yüzde 75’lere çıktı
Asgari ücret karmaşası!
Asgari ücret karmaşası!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim