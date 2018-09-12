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Tatar: "Esnafın görüşlerine de kulak verilmelidir"

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Ersin Tatar, hükümetin; esnaf ve zanaatkarın döviz krizi nedeniyle yaşadığı sıkıntıların aşılması için görüşlerine ve istemlerine mutlaka kulak vermesi gerektiğini belirtti.

12 Eylül 2018 Çarşamba 16:47
Tatar: "Esnafın görüşlerine de kulak verilmelidir"

Ersin Tatar yazılı açıklamasında, sivil toplum kuruluşlarına gerçekleştirdiği ziyaretler çerçevesinde bugün de Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nı (KTEZO) ziyaret ettiğini bildirdi. 
KTEZO Başkanı Mahmut Kanber ve Oda Genel Koordinatörü Hürrem Tulga ile görüşen Tatar ziyaretiyle ilgili açıklamasında şunları belirtti:
“Esnaf ve zanaatkar demek binlerce insanın emeği, üretimi demektir. Esnaf ve zanaatkarın ekonominin içinde önemli yeri vardır. Yaşanan döviz krizi dolayısı elbette bu kesimin de ortaya çıkan sıkıntıları söz konusudur ve bunların da aşılması gerekiyor. Bu bağlamda, hükümet esnaf ve zanaatkar kesiminin de görüşlerine ve istemlerine mutlaka kulak vermelidir.
İmalata dayalı bir ada ekonomimiz olduğuna göre, eğer ülkemiz üretimini artırmak ve ithalata daha az bağımlı olmak istiyorsak akıllı politikalarla desteklemek zorundayız.”

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK)

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Anahtar Kelimeler:
Ulusal Birlik PartisiErsin TatarHaberKKTC
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