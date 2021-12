Tatar: "Faillerinin yargı önüne çıkarılacağına inancım tamdır"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Karpaz’da 4 köpeğin ağaca asılarak vahşice katledilmesine yönelik yaptığı açıklamada, olayın faillerinin polis tarafından ivedilikle belirlenip, yargı önüne çıkarılacağına inanç belirtti. Cumhurbaşkanı Tatar tarafından yapılan açıklama şu şekilde:



Karpaz’da 4 köpeğin ağaca asılarak vahşice katledilmesi, vicdan sahibi her insan gibi benim de yüreğimi en derinden dağlamıştır. Tıpkı kadına veya çocuğa şiddet gibi, hayvanlara şiddet uygulanmasını da güçlünün güçsüze yönelik şiddeti kapsamında değerlendirerek buna karşı toplumsal manada ses vermek hepimizin insani görevidir. Bu zalimce olay karşısında halkımızın çok büyük bir çoğunluğunun tavır takınması ise acımıza bir nebze merhem olmuştur. Kıbrıs Türkü, hayvanı ve insanı seven bir halktır, ortaya konan toplumsal tavır bunun kanıtıdır… Hayvan dostlarımızın can güvenliği ve sağlıklı bir ortamda varlıklarını sürdürmesine yönelik Yüce Meclisimiz tarafından 4 Mart 2013 tarihinde oybirliği ile yasalaşan Hayvan Refahı Yasası, bu noktada pusulamız olmalıdır. İnfial yaratan bu olayın faillerinin polisimiz tarafından ivedilikle belirlenip, yargı önüne çıkarılacağına inancım tamdır. Cumhurbaşkanınız olarak bu olayın akıbetinin yakinen takipçisi olacağımı belirtir, iyi geceler dilerim…