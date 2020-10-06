Tatar: Fitne sokmaya çalışanlara en iyi yanıt ortak projelerle verilecek

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanı Ersin Tatar’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabule, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da katıldı.

Daha sonra Erdoğan ve Tatar, KKTC Su Temin Projesi Boru Hattı Onarımını Müteakip Su Verme Töreni’ne videokonferans yolu ile katıldı. Başbakan Ersin Tatar, Ankara’daki görüşmede açıklama yaparak Erdoğan’a teşekkür etti, Doğu Akdeniz’deki gazın çatışma değil dostluğa vesile olmasını istedi.

“Gelinen noktada Doğu Akdeniz’de onlar ne yaparsa, bizim de aynısını yapma hakkımız vardır” diyen Tatar, su temin projesine yönelik de tamiratın tamamlanması, Geçitköy’de yeniden su akması nedeniyle de Erdoğan’a teşekkür etti. Tatar, kendisi için kurulan özel ekrandan açıklamayı okudu, “Türkiye ile Kıbrıs Türkleri arasında fitne sokmaya çalışanlara en iyi yanıtın ortak projelerle verileceğini” belirtti. Erdoğan da yeniden söz alarak su projesi hakkında “bir sıkıntı yaşandı, tekrar tamirat yapıldı, kolay değil, yoğun bir çalışmayla yapıldı. Bu proje bir mühendislik harikasıdır” dedi.