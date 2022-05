Tatar gala gecesine katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, burada yaptığı konuşmada, “Kıbrıs Türk halkının her şeyi başarabileceğini her vesile ile dünyaya haykırmaya devam ediyoruz” ifadelerinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Federasyon, Lions Kulüpleri ve Girne Amerikan Üniversitesi iş birliğinde GAÜ Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi’nde yapılan gecede konuşma yapan Cumhurbaşkanı Tatar, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk gençliğine armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 1’inci Uluslararası Kısa Film Yarışması etkinliğinin önemine dikkat çekti.

Etkinliği düzenleyenlere ve katkı koyanlara teşekkür ederek, yarışmacıları tebrik eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Gençlerimizin yeteneklerini sergileyerek, uluslararası camiada KKTC devletinin var olduğunu ve gençlerimizin medeni dünya ile yaptıkları çalışmalarla sesimizi duyurmaya devam ediyoruz” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin önemli yönetmenlerinden Osman Sınav’ın da gecede bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, “KKTC’de verdiğimiz mücadele ile yapılan haksızlıklara, ambargo ve izolasyonlara rağmen direnerek kendimizi ispat edip dünyaya haykırabilmek için bu çalışmaları yürekli insanlarla yapmanın bahtiyarlığı içerisindeyim. Türkiye Cumhuriyeti’nin her anlamda bize verdiği destek bizler için çok önemlidir” dedi.

“Kıbrıs Türk halkının her şeyi başarabileceğini ve hak ettiğini her vesile ile dünyaya haykırmaya devam ediyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, düzenlenen yarışma etkinliğinde çok değerli isimlerin bir araya geldiğini belirterek, başarılı çalışmalar ortaya çıkacağına emin olduğunu sözlerine ekledi.

Meclis Başkanı Zorlu Töre, gecede yaptığı konuşmada, kültür sanat etkinliklerinin önemine işaret ederek, bu tür faaliyetlerin devamını temenni etti.

Türkiye Cumhuriyeti Uluslararası Lions Kulüpleri Konfederasyonu Uluslararası Lions Çoğul Yönetim Çevresi 118 Konfederasyonu Başkanı İsmet Özer Balta, konuşmasında, sanatın önemine vurgu yaptı.

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) İletişim Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Neriman Saygılı da, GAÜ’nün Uluslararası Kısa Film Yarışması ile gençlere katkıda bulunmayı hedeflediğini söyledi.

Kuzey Kıbrıs Toplumsal Hizmet Kulüpleri Federasyonu Başkanı Duygu Adahan ise konuşmasında, ülkenin tanıtımına katkıda bulunmak, sanatçıyı takdir ve teşvik etmek, gelişen sinema sektörüne yeni yeteneklerin katılmasını sağlamak, yaratıcı fikirlerin oluşumuna zemin hazırlamak ve eserlerin uluslararası platformda sergilenmesine fırsat yaratmak amacıyla yarışmanın Lions Kulüpleri tarafından düzenlendiğini anlattı.