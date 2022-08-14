Tatar, GÜNSEL ile test sürüşü yaptı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar dün sabah, Yakın Doğu Oluşumu ziyaret ederek, KKTC’nin yerli otomobili GÜNSEL ile test sürüşü yaptı ve üretim hazırlıklarıyla ilgili bilgi aldı.

Test sürüşü ve bilgilendirme toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti ve GÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, YDÜ Kurucu Rektör Suat Günsel’i, Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti ve GÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Günsel’i ve tüm emeği geçenleri tebrik etti. Tatar, KKTC’de yerli otomobil üretimiyle ülke ekonomisine büyük katkılar sağlanmasının büyük bir vizyon olduğunu ve bu vizyonu hayata geçirmenin büyük irade ve ekip çalışması istediğini söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar, bu çalışmalardan dolayı tüm Günsel ekibini kutlayarak KKTC’den gelişmiş ülkelere mühendislik hizmetleri sağlanmasının da önemine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, ‘KKTC’ye büyük bir katkı ve büyük bir saygı’ olarak nitelendirdiği bu çalışmanın geleceğe yönelik umut verici olduğunu belirterek çalışma ve yatırım sayesinde gelinen noktada gelecekte ülke ihracatına, bütçe açığına ve çevreye yönelik büyük önem taşıdığını kaydetti.

Hem yerli üretim hem de elektriğe geçiş açısından ithalat ve akaryakıttan tasarruf elde edileceğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, artan akaryakıt fiyatları dolayısıyla ithalata ödenen büyük rakamların tasarrufunun hem yatırımlara vesile olacağına hem de bütçe açığının bütçe fazlasına dönüşmesine imkan vereceğini kaydetti. Elektrikli araçların çevreyi korumak ve kirliliği önlemek adına da büyük bir adım olduğuna da değinen Cumhurbaşkanı Tatar, insan sağlığını koruma açısından da önemli olduğunu dile getirdi ve “KKTC’nin adını dünyada duyurabilmesi adına fevkalade heyecan verici bir proje” değerlendirmesi yaptı.

Konya ziyareti sırasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirdiği görüşmeye de değinen Cumhurbaşkanı Tatar, Doğu Akdeniz’de gelişmekte olan bir Türk devletine Azerbaycan’ın vereceği desteğin anlam ve önemini paylaştığını anlattı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in de Türkiye Cumhuriyeti gibi Azerbaycan’ın da Kıbrıs Türk halkının arkasında olduğunu ifade ettiğini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı’nın resmi sayfalarından KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile buluşmaktan ve çeşitli konuları değerlendirmekten duydukları memnuniyetin ifade edildiğini anımsattı.

KKTC olarak Rum tarafının tüm engellemelerine rağmen mücadeleye devam ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Günsel projesinin bu mücadele ve gelişen KKTC için önemli bir atılım olduğunu sözlerine ekledi.