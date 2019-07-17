Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
İsviçre'de yeni bir dinozor türü keşfedildi
Yeni bir dinozor türü keşfedildi
Besin zehirlenmesi ölümcül olabilir!
Besin zehirlenmesi ölümcül olabilir!
Şekerli içecekler kanser riskini artırıyor
Şekerli içecekler kanser riskini artırıyor
Tatilde idrar yolları enfeksiyonlarına dikkat!
Tatilde idrar yolları enfeksiyonlarına dikkat!
PUBG Mobile oyuncuları dikkat! Türkiye'de çok yakında...
PUBG Mobile oyuncuları dikkat!

Tatar, Hava Sporları Federasyonu Başkanı Zeki Ziya’yı kabul etti

17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:26
Tatar, Hava Sporları Federasyonu Başkanı Zeki Ziya’yı kabul etti

 Başbakan Ersin Tatar, Hava Sporları Federasyonu Başkanı Zeki Ziya’yı kabul etti.

Başbakanlık’ta gerçekleşen kabulde Hava Sporları Federasyonu Başkanı Zeki Ziya, Tatar’a yeni görevinde başarılar dileyerek, “Sizden ülkenin de federasyonun da beklentisi çok” dedi.

Ziya, federasyonun problemlerini paylaşmak ve vizyonuyla ilgili birlikte neler yapılabileceğini değerlendirmeye geldiğini söyledi.

TATAR

Başbakan Ersin Tatar da, Zeki Ziya’nın yıllardır havacılık sektöründe, hem yolcu taşımacılığında hem de hava sporlarında bir marka olduğunu dile getirerek, “Rahmetli Mustafa Koç’un adaya gelerek etkinliklere katıldığını ve yanında da Zeki Ziya’nın olduğunu hatırlıyorum” dedi.

Ziya’nın uluslararası alanda da ülkeyi temsil eden bir kişi olduğunu dile getiren Tatar, federasyonla ilgili problemleri dinledikten sonra bu sporların önünü açacak tedbirlerin alınması için katkı yapmaya hazır olduklarını söyledi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
TatarHavaSporZiyaHaberGündem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hasipoğlu: "Rum tarafının keyfini bekleyecek değiliz"
Hasipoğlu: "Rum tarafının keyfini bekleyecek değiliz"
Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, Hasipoğlu başkanlığında toplandı
Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, Hasipoğlu başkanlığında toplandı
Manvoğlu: "Milletvekillerinin görev süresi 10 yılla sınırlanmalı"
Manvoğlu: "Milletvekillerinin görev süresi 10 yılla sınırlanmalı"

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim