Tatar: Hep Türkiye sevgisiyle büyüdük

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC bayraklarıyla donatılan Rauf Raif Denktaş Parkı ve Açık Hava Müzesi’nde düzenlenen etkinlikte büyük bir coşkuyla karşılandı.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunması ve Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende, şehitler anıldı, dualar okundu. Törende, Mehteran Takımı gösteri yaptı, Barış Harekatı’nı anlatan video gösterimi yapıldı, halk dansları ekibi gösteri sundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, törende yaptığı konuşmada, 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı’nın 47. yıl dönümü nedeniyle Mersin iline ziyaretler yaptığını, gördüğü büyük misafirperverlikten ötürü minnettar olduğunu söyledi.

Her sabah Girne’den Toroslar’a baktığını, o yüzden bugün heyecanla burada olduğunu ifade eden Tatar, Dr. Fazıl Küçük ve Cengiz Topel’in anıtının da içerisinde bulunduğu Rauf Raif Denktaş Parkı’nın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti, şükranlarını sundu.

Tatar, Kıbrıs’ta hep Türkiye sevgisiyle büyüdüklerini, 1960’lı yıllarda Kıbrıs Türk halkına çok büyük baskılar zulümler yapıldığını, göçe zorlandığını ama dünyanın her yerine göç eden Kıbrıslı Türklerin gönüllerinin hep ülkeleriyle birlikte olduğunu ifade etti.

Türkiye’nin her şartta her dönemde Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu, milli mücadele yıllarında destek verdiğini ifade eden Tatar, Cengiz Topel’in de bu mücadelede diğer silah arkadaşlarıyla şehit düştüğünü belirtti.

Türkiye’nin verdiği destek sayesinde Kıbrıs Türk halkının esaretten kurtarıldığını anlatan Tatar, Türkiye’nin 20 Temmuz 1974’te Kıbrıs’a meşru bir zeminde gerçekleştirdiği Barış Harekatı’nın Kıbrıs Türk halkı için dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Bu sayede bağımsızlığa, özgürlük hürriyetine ve devletine kavuştuğunu ifade eden Tatar, bugün de KKTC devletinin her alanda Türkiye’nin desteğiyle geliştiğini ifade etti.

Tatar, Doğu Akdeniz’de milli ve ulusal menfaatlerin korunması için Türkiye ile birlikte hareket ettiklerini ifade ederek, bağımsız bir KKTC devletinin Türkiye’nin güvenliğini de etkilediğini söyledi.

Bugün burada olmaktan onur duyduğunu ifade eden Tatar, kalbindeki Türkiye sevgisini paylaştı, bu sevginin yeni nesillere aktarılmasını ve gelecekte de iş birliği ve aynı anlayışın devam etmesinin önemini vurguladı.

Hayatının hep mücadele içinde geçtiğini, ilişkilerin her alanda gelişmesi için karşılıklı ilişkiler ve ziyaretlerin ileriye taşınmasının görevleri olduğunu söyleyen Tatar, 20 Temmuz’da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük bir heyetle KKTC’de olacağını, iki bayramı büyük bir coşkuyla kutlayacaklarını kaydetti.

Dünyaya önemli mesajlar vereceklerini ifade eden Tatar, “Et ve tırnak olduğumuzu, federasyon görüşmelerinin geride kaldığını, egemen ve bağımsız bir devletimizin olduğunu, yeni siyasetimizi dünyaya ilan edeceğiz” dedi.

KKTC’nin her alanda güçlenmesi için Türkiye ile birlikte hareket etmeye devam edeceklerini, bağımsız özgür bir halk olarak kimsenin boyunduruğu altına girmeyeceklerini vurgulayan Tatar, Kıbrıs’ta iki ayrı egemen bağımsız devlet siyasetini sürdüreceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da ortaya koyduğu yeni siyaseti desteklediğini ifade eden Tatar, milli başarıların kolay başarılar olmadığını, soykırımdan geçen bir halkın bugünkü bağımsızlığına kavuşmasının kolay olmadığını, destan yazıldığını söyledi.

AB’nin Kıbrıs Türk halkına bazı taleplerle geldiğini ifade eden Tatar, “Biz rüşvetle satın alınacak bir halk değiliz, geleceğimiz için Türkiye, egemenliğimiz ve bağımsızlığımızdan vazgeçmeyeceğiz, Kıbrıs Türk halkı onurlu haysiyetli bir halktır” ifadelerini kullandı.

Pandemiden sonra karşılıklı ziyaretlerin daha da artması, iş birliği ve kaynaşmanın, gönül bağlarının geliştirilmesinin önemine vurgu yapan Tatar, şehitleri rahmetle, gazileri şükranla andı.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Tatar’a hediye takdiminde bulunuldu.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da, 47 yıl önce Kıbrıs’a barış ve huzur getiren 20 Temmuz dolayısıyla Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Yılmaz, “KKTC’nin güvenliği bağımsızlığı demek, Türkiye’nin güvenliği bağımsızlığı demektir” diyerek, Türk toprağını düşmana terk etmeyen şehitleri andı, emanetlerinin yaşatılacağını söyledi ve 20 Temmuz’u kutladı.

Konuşmaların ardından park alanı ve müze gezildi.