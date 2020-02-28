Tatar: “Herkese geçmiş olsun. Bunu aşacağız”

Bu sabah saat 06.45 sıralarında, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Anjiyo Bölümünde henüz tespit edilemeyen sebepden dolayı yangın meydana geldi.

Yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra Sivil savunma, Orman Dairesi, asker ve sivil halk müdahale etti.

Yangının Anjiyo bölümündeki cihazlardan meydana geldiği iddiası var.

Hastaneye Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Sağlık bakanı Ali Pilli, Başbakan Ersin Tatar, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman gitti.

Pilli Hastanede bir açıklamada bulundu.

Bakan Pilli hastanenin boşaltıldığını ve herhangi bir kaybın olmadığını bildirdi.

KRİZ MASASI OLUŞTURULDU

Başbakan Tatar olay yerinde bir açıklama yaptı.

Başbakan Ersin Tatar, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesinde sabah saatlerinde çıkan yangının ardından Tatar hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı. Sonrasında açıklama yapan Tatar “Bir kriz masası oluşturuldu. Hastanenin tamiri zaman alacak. Herkese geçmiş olsun. Bunu aşacağız. Başarılı bir şekilde hastaların bir kısmı tahliye oldu. Hastaların bir kısmı Girne’ye gönderildi. Devlet ve özelin iş birliği önemlidir.



TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde çıkan yangının ardından olay yerine geldi. Özyiğit, “Sabah saatlerinde ülkemizin en büyük hastanesinde yangın çıktığını öğrendik ve geldik” dedi. Özyiğit, “Bu olsa da sevindirici olan can kaybı olmamasıdır. Herkesi kutlarım ama bir eşgüdümsüzlük vardı ve sorun en büyük hastanemizin devre dışı kalmasıdır” dedi.

Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde çıkan yangının ardından olay yerine geldi. Olay yerinde incelemelerde bulunan Harmancı “Herkesi kutlarım. Çalışanlar canla başla çalıştı. Ben hepsine teşekkür ediyorum. Bu kadar gönülden ve hastalarına bağlı milletini seven çok az çalışan olur. İnşallah kayıpsız atlatırız” açıklamasını yaptı.

Akıncı’dan yangının ardından açıklama

Cumhurbaşkanı Musta Akıncı sabah saatlerinde Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesinde çıkan yangının ardından açıklama yaptı. Akıncı, “İdlib’den gelen haberle sarsıldık, acı duyduk. Türkiye’ye başsağlığı diliyorum. Herkesin, her birimin elbirliği yapmasından mutluyum” dedi. Akıncı “Bu tür felaketler birer derstir. Bunlara hazırlıklı olmalıyız. Corona virüs de var, insanlık ciddi bir sınavdan geçiyor. Bunlardan ders çıkarılmalıdır. Herkese geçmiş olsun” dedi.