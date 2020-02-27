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Tatar: Hükümet çalışmaları ile Cumhurbaşkanlığı seçimi ayrı tutulmalı

Katıldığı televizyon programında Başbakan ve Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, Hükümet çalışmaları ile Cumhurbaşkanlığı seçiminin ayrı tutulması gerektiğine vurgu yaptı.

27 Şubat 2020 Perşembe 22:00
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Tatar: Hükümet çalışmaları ile Cumhurbaşkanlığı seçimi ayrı tutulmalı

Başbakan ve Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, Genç TV’de yayınlanan Seçim Meydanı programında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başbakan ve Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, hükümetin ve bakanların çok çalıştığına dikkat çekerek Cumhurbaşkanlığı seçiminin her 5 yılda bir yapıldığını ve seçimin hükümetin yaptığı çalışmalardan ayrı tutulması gerektiğini söyledi.

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı olan Kudret Özersay’a başarılar dilediğini belirten Tatar, “2 ay sonra bu iş bitecek ve herkes yoluna devam edecek. Vatandaş ne derse o olacak. Sandıktan ne çıkarsa ona göre devam edilecek. Bu olayı çok büyütmemek gerek” ifadelerine yer verdi.

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Ersin TatarCumhurbaşkanlığı Seçimi2020 Seçim
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