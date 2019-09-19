Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alzheimer Derneği panel düzenliyor
“Birçok Yönüyle Alzheimer’a Bakış” konulu...
New York'ta e-sigara yasağı
New York'ta e-sigara yasağı
Brad Pitt, uzaydaki astronot ile röportaj yaptı
Brad Pitt, uzaydaki astronot ile...
Geç yatan genç kızların kilo alma ihtimali artıyor
Geç yatan genç kızların kilo...
22. TÜRKSOY Opera Günleri başlıyor
22. TÜRKSOY Opera Günleri başlıyor

Tatar: “Hükümet olarak bu alanda ezber bozuyoruz"

Türkiye Gazeteciler Cemiyetinde Gazetecilerle buluştu. Başbakan Ersin Tatar kısa bir sunum yaptı ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı

19 Eylül 2019 Perşembe 16:33
Tatar: “Hükümet olarak bu alanda ezber bozuyoruz"

Başbakan Ersin Tatar, Maraş’ta Rum mülkünün Türk vakıf mallarına oranla daha az olduğunu belirterek, “Hükümet olarak bu alanda ezber bozuyoruz. Kararlıyız, Maraş KKTC yönetimine kazandırılacaktır” dedi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyetinde Gazetecilerle buluştu. Başbakan Ersin Tatar kısa bir sunum yaptı ardınan gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Envanter çalışmalarının ne zaman tamamlanacağı ile ilgili tarih vermeyen Tatar, “Kısa zamanda turizm yatırımları Maraş’a ilgi gösterecektir. Uzun olmayan bir süreçte gereğini yapacağız” ifadesini kullandı.

Maraş projesinin ciddi bir kaynak istediğini anlatan Tatar, buna rağmen çalıştıkları projenin kendi finansmanını içinde barındırdığını vurguladı.

Maraş’ta hak iddia eden Rumlar’ın “vakıfların eski kiracısı olsa dahi bu hakkı tanıyacaklarını” belirten Başbakan, “Taşınmaz Mal Komisyonu yetkileri çerçevesinde Maraş düğümü çözülebilecek” dedi.

Türkiye ile de Maraş konusunda görüşüldüğünü ifade eden Başbakan, BM kararlarını hatırlatarak şöyle devam etti:

Maraş KKTC sınırları içerisindedir. Bizim askerimiz tarafından korunmaktadır.

Sahibi, hak iddia ede kimse başvuru makamı vardır ve TMK uluslararası bir bağımsız organdır.

BM adil ise, insan haklarına saygılı ise, eski sahiplerinin Maraş’a yerleşmesine itiraz etmeyecektir.

Yabancı şirketler var. Politikamız budur...”

"Direk uçuşlar için mücadele edeceğiz"

Tatar, Kıbrıs Türk toplumu olarak kendilerine düşenin fırsatları değerlendirerek KKTC’yi yaşatmak olduğunu ifade ederek “Önümüzde bir Annan Planı gerçeği var. Biz özellikle direk uçuş noktasında Türkiye Barolar Birliği’nden de yardım istedik. Uluslararası alanda davalarla adada, Kıbrıslı Rumlar kadar hak sahibi olduğumuzu ortaya koyacak bir mücadele başlatacağız. Türkiye’de barolar da bizim yanımızda olacak” diye konuştu.

HABER KIBRIS

banner22
Son Güncelleme: 19.09.2019 16:50
Anahtar Kelimeler:
EzzberKıbrısHaberHükümetTatar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
:) 2019-09-19 16:42:03

halka vaat vaat koalisyonu yikip devletin basina gecdiniz geceli bir is yapmadiniz her yer zam her yer grev. gundem degismesi icin de maras assagi maras yukari :)

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Elektrik kesintisi!
Elektrik kesintisi!
16 Yaşındaki Kayıp Şahıs Aranıyor
16 Yaşındaki Kayıp Şahıs Aranıyor
Tatar: "İki devlet, tek seçenek bu"
Tatar: "İki devlet, tek seçenek bu"

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim