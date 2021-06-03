Tatar ile Anastasiadis görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol’un yaptığı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bugün saat 10.15’te BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışman Vekili ve Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar’ın daveti üzerine Rum lider Anastasiadis ile çevirim içi bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin başında iki taraf arasında sınır geçişleriyle ilgili olarak COVID-19 önlemlerinin senkronize edilmesinden ve tüm geçiş noktalarının yeniden açılmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Spehar’ıın, iki lidere gösterdikleri siyasi irade için teşekkür ettiği belirtildi.

İlk sözü alan Cumhurbaşkanı Tatar, eşgüdümün sağlanmasından ve tüm geçiş kapılarının operasyonel hale getirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek iki taraf arasında işbirliğine yönelik bu ilk adımın bundan sonra geliştirilmesi muhtemel farklı işbirliği alanlarına bir emsal teşkil etmesini temenni ettiğini belirtti.

Tatar, Kıbrıs adası ve bölgemizin refah ve istikrarı için iki taraf arasında işbirliğine yönelik arayışları iyi niyet ve yapıcı bir tutum ile sürdüreceklerini ifade ederek, aynı olumlu yaklaşımı Kıbrıs adasında yaşayan iki halkın çıkar ve menfaatlerini korumak için muhatabından da beklediğini söyledi.

Tatar, ayrıca, ayırım yapılmaksızın tüm KKTC vatandaşlarının ve üçüncü ülke vatandaşlarının da serbest dolaşım hakkı altında sınır kapılarından geçebilmelerinin önemine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs meselesinde uzlaşının eşitlik ilkesine mutlak saygı ile sağlanabileceğini, bugün iki taraf arasında işbirliğine yönelik önemli bir adımın atıldığını, eşitlik ilkesine saygılı olarak benzeri alanlarda işbirliğinin geliştirilebileceğini ve bunun iki taraf arasında güveni tesis etmede yardımcı olabileceğini ifade etti. Tatar, bu yönde özel temsilci ve müzakereci düzeyinde temasların devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol, Rum Lider Anastasiadis’in de görüşmede yaptığı konuşmada, tüm geçiş kapılarının eşgüdümlü şekilde operasyonel hale getirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirip, bunun gerçekleşmesinde tüm emeği geçenlere teşekkür etti. Doğruyol, Rum liderin Cenevre’de masaya getirdiği ve güven yaratıcı önlemler olarak tanımladığı konulara da değindiğini kaydetti.

Anastasidis’in, işbirliği alanlarının geliştirilmesi ve güven yaratıcı önlemler üzerinde çalışılmasını destekleyeceği yönünde açıklama yaptığını ifade etti.