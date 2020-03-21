Tatar'ın doktor kızı karantina hastanesinde görevde...

Başbakan Ersin Tatar’ın kızı stajyer doktor Cansu Ayten Tatar, karantina hastanesine dönüştürülen Hacettepe Hastanesinde, gönüllü olarak çalışıyor. Kız kardeşiyle gururunu sosyal medya hesabından paylaştığı sözlerle dile getiren Canev Tatar, kardeşinin korona teşhisi konulan hastalara ve tüm insanlığa hizmet ettiğini vurguladı.

Öte yandan Canev Tatar, bugün yaşanan olumsuz olaylar nedeniyle hakkında olumsuz yorumlar yapılan Başbakan Ersin Tatar’a yönelik eleştirilerin kız kardeşini ne kadar üzdüğünü de dile getirdi.

“Benim canım kız kardeşim Cansu Ayten Tatar, karantina hastahanesine dönüştürülen Hacettepe Hastanesinin acil bölümünde gönüllü stajyer doktor olarak çalışmakta. Korona teşhisi konulan hastalara ve tüm insanlığa hizmet etmektedir. Bana az önce mesaj attı ‘İnsanların yorumları beni üzüyor. Ben burada canımı ortaya koydum, kaç gündür uykusuzum ve çalışıyorum. Bugün odalara yerleştirilen öğrenciler benden sadece birkaç yaş küçük’ dedi.

İçim eridi… Bütün kalbiyle çalışan hizmet veren bütün doktor hemşire ve görevlilere bütün kalbimle teşekkür ederim. İnsanlık sizsiniz! Kimse evladı incinsin istemez ama gördüğünüz gibi hepimiz taviz veriyoruz!

Cansu Ayten seninle ne kadar gurur duyduğumu anlatamam! Seni çok seviyorum.”