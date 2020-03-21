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Tatar'ın doktor kızı karantina hastanesinde görevde...

Kız kardeşiyle gururunu sosyal medya hesabından paylaştığı sözlerle dile getiren Canev Tatar, kardeşinin korona teşhisi konulan hastalara ve tüm insanlığa hizmet ettiğini vurguladı

21 Mart 2020 Cumartesi 19:57
3870 Okunma
Tatar'ın doktor kızı karantina hastanesinde görevde...

Başbakan Ersin Tatar’ın kızı stajyer doktor Cansu Ayten Tatar, karantina hastanesine dönüştürülen Hacettepe Hastanesinde, gönüllü olarak çalışıyor. Kız kardeşiyle gururunu sosyal medya hesabından paylaştığı sözlerle dile getiren Canev Tatar, kardeşinin korona teşhisi konulan hastalara ve tüm insanlığa hizmet ettiğini vurguladı.

Öte yandan Canev Tatar, bugün yaşanan olumsuz olaylar nedeniyle hakkında olumsuz yorumlar yapılan Başbakan Ersin Tatar’a yönelik eleştirilerin kız kardeşini ne kadar üzdüğünü de dile getirdi.

“Benim canım kız kardeşim Cansu Ayten Tatar, karantina hastahanesine dönüştürülen Hacettepe Hastanesinin acil bölümünde gönüllü stajyer doktor olarak çalışmakta. Korona teşhisi konulan hastalara ve tüm insanlığa hizmet etmektedir. Bana az önce mesaj attı ‘İnsanların yorumları beni üzüyor. Ben burada canımı ortaya koydum, kaç gündür uykusuzum ve çalışıyorum. Bugün odalara yerleştirilen öğrenciler benden sadece birkaç yaş küçük’ dedi.

İçim eridi… Bütün kalbiyle çalışan hizmet veren bütün doktor hemşire ve görevlilere bütün kalbimle teşekkür ederim. İnsanlık sizsiniz! Kimse evladı incinsin istemez ama gördüğünüz gibi hepimiz taviz veriyoruz!
Cansu Ayten seninle ne kadar gurur duyduğumu anlatamam! Seni çok seviyorum.”

Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarKoronavirüsCoronavirüs
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papaz 2020-03-21 20:05:35

Tatar propagandası ile haber yapasın diye biri kalemine kontür mü yüklüyor?Tek görev yapan o mu?

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papaz 2020-03-21 21:06:39 @papaz

GAZOZ SEN DA bu haberi sen mi yaptın?yoksa yazılanı anlamayan bir düşük zekalı mısın?

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GAZOZ SEN DA 2020-03-21 21:01:31 @papaz

Görev yapanların tümüne aferin bayım. Ne var da rahatsız oldun. Ne tanırım ne bilirim ne da oy verdim hayatım boyunca ama önemli bir görev yaptığı için takdir ettim. Soyadından dolayı yapmayalım mı?

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TMT 2020-03-21 20:38:18

Akıncıadisin kızı güneyde rumları eğlendiriken,Tatar,ın kızı hastaları iyileştirmek için mücadele veriyor!!!...

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tmt 2020-03-21 21:32:30 @TMT

GUFİ YE CEVAP.
Akıncıadisin neden rumların götünün dibinden ayrılmadığı şimdi daha daha iyi anlıyorum.

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yurttaş 2020-03-21 20:58:17 @TMT

Sen geri zekalı mısın?

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Gufı 2020-03-21 20:46:52 @TMT

Yavaş gel tmt, simdı anlaşıldı Tatar nıye turkıyenın gotunden ayrılmadığını

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Aferin KIZ 2020-03-21 20:05:29

Aferin. Çok doğru yapıyorsun, bu senin mesleğin. Babanın neden böyle davrandığını şimdi daha iyi anlıyorum. Senin stresini çeker diye böyle bazen saçmalar da eleştirirler kendini. Sıkma canını, geçer bunlar. Sen iyi bir insan ve doktor olacaksın, bundan eminim.

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COKYANLIS 2020-03-21 20:15:37

bu ne demek doktor ıse tabı kı yapacak ama torpıl olunca baska

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golifa 2020-03-21 20:29:32

Stajyer degil Asistan Doktordur

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Kaçınılmaz 2020-03-21 22:49:04

Bu virüs dünya nüfüsunun yuzde 80 den fazlasına yayılacak. Aıds gibi, bunyeden gıtmıyor. Iyılesıp negatıf sonuc cıksa da bunyeden gıtmeyen vırus gerı gelıp tekrar bulastıracak. Genetik bir silah

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