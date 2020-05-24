Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Bayram sofralarına özel 9 sağlıklı salata!
Bayram sofralarına özel 9 sağlıklı...
En besleyici 20 besin!
En besleyici 20 besin!
Diş macununun bu kullanım alanları "yok artık" dedirtiyor!
'Yok Artık' dedirtiyor...
Sakın çöpe atmayın
Öyle bir faydası var ki...
Baş dönmesinin sebebi vitamin eksikliği olabilir
Baş Dönmesinin Nedeni...

Tatar inceledi

Tatar yangın yerinde incelemelerde bulundu

24 Mayıs 2020 Pazar 19:58
265 Okunma
Tatar inceledi

Başbakan Ersin Tatar bugün öğle saatlerinde Tepebaşında çıkan yangın sonrasında bölgede incelemede bulundu.

Tarım bakanı Dursun Oğuz konuyla ilgili Başbakan Tatar’a, yanan alanla ilgili bilgi verdi.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Necmi Karakoç ,39. Mekanize Tümen Komutanı Tuğgneral Nihat Ergün, Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu  ve diğer ilgililerden bilgiler alan Başbakan Tatar, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığının devreye koyduğu Mobil  Kriz Koordinasyon Merkezinde bir toplantı yaparak  son dönemlerde artış gösteren  yangınlarla ilgili  tedbirlerin yeniden gözden geçirilmesi ve yangınların önlenmesi hususunda gerekenin yapılması talimatını verdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Bravo 2020-05-24 20:04:15

Çok iyi oldu, TEBRİKLER. Kapıya da mandal koyun.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Güzelyurt'ta ki portakal işçilerine bayramda yardım yağmuru
Güzelyurt'ta ki portakal işçilerine bayramda yardım yağmuru
Kudüs'te bayram
Kudüs'te bayram
Avtepe'de ani ölüm
Avtepe'de ani ölüm
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim