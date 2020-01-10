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Tatar, İstanbul’da Erdoğan ile görüşecek

10 Ocak 2020 Cuma 09:45
Tatar, İstanbul’da Erdoğan ile görüşecek

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İstanbul’da bölgede meydana gelen siyasi gelişmeleri değerlendirecek
Başbakan Ersin Tatar, bu amaçla bugün İstanbul’a gidiyor.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan talep etmiş olduğu randevuya gitmek üzere bugün saat 09.25’te KKTC’den ayrılacak.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la bugün öğleden sonra görüşecek olan Başbakan Tatar ve beraberindeki heyet, temaslarını tamamlamasının ardından bu akşam saat 22.05’te yurda dönecek.

(BRT)

Anahtar Kelimeler:
Tatar
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