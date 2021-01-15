Tatar: Kapanma gündemimizde yok

Cumhurbaşkanı Tatar'ın partilerle görüşmesi tamamlandı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar görüşme sonrası basın açıklaması yaptı. KKTC’de aşılama sürecinin başladığına dikkat çeken Tatar, aşılama ile pandemi nedeniyle yaşanan sıkıntıların aşılacağını söyledi.

KKTC’de pandemi sürecinin iyi yönetildiğini aktaran Tatar, vakalarda yaşanan artışların Güney Kıbrıs’tan geldiğini işaret etti. Şuanda genel bir kapanmanın söz konusu olmadığını altını çizen Tatar, şartların değişmesi durumunda düşünülebileceğini söyledi.

Tatar’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Bugün ilk önce aşı meselesini değerlendirdik. Sabah saatlerinde ben Ersan Saner ve Ali Pilli aşı olduk.

Türkiye Cumhuriyeti’nden gönderilen 20 bin doz aşının aşılanmaya başlaması plan ve program çerçevesinde halkımızın tümünün aşılanması hükümetimizin programındadır.

En kısa zamanda yeni gelecek olan aşı dozları ile aşılanma süreci yüksek oranda tamamlanır ve KKTC’de bu Covid-19 meselesinden dolayı içinde bulunduğu sarsıntıdan en kısa zamanda kurtulmuş olur ve normal hayata dönmüş oluruz. Ekonomimiz de eski boyutlarına başlar.

“KKTC pandemi sürecini iyi yönetiliyor”

KKTC benim başbakanlığım dönemimde başlayan süreçte ve şuanda bu hükümetin yaptığı çalışmalar ile pandemi sürecini iyi yönetmekte.

Son günlerde vakalarda artış görülmekle birlikte uçakla dıştan gelenlere karantina devam ediyor. Bunun ekonomik sıkıntılara rağmen karantina ile ülkemizin sağlığı korunmaktadır.

“Güney Kıbrıs’tan bazı sızmalar oluyor”

Belli ki Güney Kıbrıs’tan bazı sızmalar oluyor. Gidiş ve gelişlerde her ne kadar tedbirler alınmış olsa da Güney Kıbrıs’taki vakaların yüksekliğinden dolayı bizi de bulaşmalar oldu.

“Kapanma diye bir niyetimiz yok”

Kapanma diye bir niyetimiz yok eğer iç vakalarda beklenmedik artışlar olursa düşünülebilir. Ama şuanda öyle bir durum gündemimizde yoktur.

Aşılama sürecine bugün başlanmıştır en kısa zamanda aşı meselesi toplumun sağlığını korumak için bir noktaya gelecektir.