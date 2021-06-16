Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kamera kayıtlarından kaçamadı
Kamera kayıtlarından kaçamadı
Daha önce de benzeri suçtan teminatı olmuş
Daha önce de benzeri suçtan...
KKTC'de ikamet izinsiz olduğu tespit edildi
KKTC'de ikamet izinsiz olduğu tespit...
Aranan bir kişi daha var
Aranan bir kişi daha var
Aranan iki kişi daha var!
Aranan iki kişi daha var!

Tatar, KKTC Cimnastik Federasyonu Heyetini kabul etti

Sapsızoğlu, Cumhurbaşkanı Tatar’a yoğun temposu içerisinde kendilerine zaman ayırıp projelerine verdiği destek için teşekkür etti.

16 Haziran 2021 Çarşamba 18:44
20 Okunma
Tatar, KKTC Cimnastik Federasyonu Heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre kabulde, KKTC Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu, St. Hilarion Kalesi’nde yapılması planlanan Cercle / Kölsch konserinin Kıbrıslı Rumların girişimleri sonucunda ertelenmesine tepki göstermek için St. Hilarion Kalesi’nde parkur müsabakası düzenleyeceklerini açıkladı.

Sapsızoğlu, “Bu sayede dünyaya ‘biz buradayız, biz de varız’ mesajını vermeyi hedeflemekteyiz” dedi.  

Hasan Sapsızoğlu, her türlü engellemeleri ve ambargoları kınamak adına farkındalık yaratarak dünyaya mesaj verdiklerini söyledi.

"Çocuk Hakları, bütün çocuklar içindir. Doğum yerleri, konuştukları dil ne olursa olsun fark etmez. Hiçbir çocuğa ayrım yapılmaz" diyen Sapsızoğlu, sporun  farklı uluslar ve bireyler arasında evrensel bir dili ve iletişimi sağlayarak tüm dünyada barış ve kardeşliğin oluşmasına hizmet ettiğini kaydetti ve “Biz de bundan yola çıkarak sporun ortak dilini kullanmayı hedeflemekteyiz” diye konuştu.

Sapsızoğlu, Cumhurbaşkanı Tatar’a yoğun temposu içerisinde kendilerine zaman ayırıp projelerine verdiği destek için teşekkür etti.

CUMHURBAŞKANI TATAR: “KIBRIS TÜRKÜNE UYGULANAN HAKSIZ AMBARGOLARI DİLE GETİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ”
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, Kıbrıs Türk gençlerine özellikle spor alanında uygulanan haksız ambargolara ve kısıtlamalara değinerek, yabancılarla yaptığı tüm temaslarda bunu dile getirmeye ve Kıbrıs Türk halkının ayrı bir devlet olarak var olduğu mesajını dünyaya haykırmaya devam edeceklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, konserin yapılmaması için Kıbrıslı Rumların yaptığı girişimleri kınayarak, federasyonun düzenleyeceği parkur müsabakasına destek belirtti. Cumhurbaşkanı Tatar, haksız ambargolara ve tüm engellemelere rağmen KKTC’nin var olduğunu ve ülkeyi uluslararası müsabakalarda başarıyla temsil eden genç sporcuların olduğunu görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Spor Danışmanı Sertaç Bozatlı da hazır bulundu.

Son Güncelleme: 16.06.2021 18:46
Anahtar Kelimeler:
KKTC Cimnastik FederasyonuCumhurbaşkanı Tatar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alayköy yolunda araç içerisinde erkek cesedi bulundu!
Alayköy yolunda araç içerisinde erkek cesedi bulundu!
TRNC records 45 COVID cases
TRNC records 45 COVID cases
Günlük bileklik sayısı açıklandı
Günlük bileklik sayısı açıklandı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim