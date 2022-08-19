Tatar: “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, eğitim sektöründe de markalaşmıştır.”

Yakın Doğu Oluşumu’nun, “6 ilçeye 6 devlet ilkokulu” projesi kapsamında, sadece 20 ayda yatırımını tamamladığı üçüncü devlet ilkokulu olan Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Gazimağusa, düzenlenen görkemli bir törenle, eğitime başlamak üzere Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Devlet protokolünü bir araya getiren açılış ve teslim törenine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri eski komutanı emekli Korgeneral Ömer Paç, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, çok sayıda milletvekili, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği Gazimağusa Başkonsolosu İlyas Çetin, Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Atilla Karaca ve pek çok davetli katıldı.

Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Gazimağusa, 18 bin metrekare arazi üzerine kuruldu. İçerisinde 60 metrekarelik 16 adet sınıf, bilgisayar laboratuvarı, tam donanımlı müzik odası, yönetim ve idari ofisler, öğretmen odaları ve sergi holleri bulunan Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Gazimağusa, aynı zamanda 4.500 metrekarelik oyun alanına sahip. 165 palmiye ile ağaçlandırılan okulun iç mekanlarına ise 60 sanat eserinin yerleşimi yapıldı. Okulun yapımı aşamasında 4.000 metreküp beton ve 6.500 metrekare parke kullanıldı.

Teslim ve açılış töreninde, sırasıyla Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Başbakan Ünal Üstel ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Gazimağus’yı Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na teslim etti.

Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Sadece Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulları değil; Yakın Doğu Oluşumu’nun bu ülkede imza attığı her bir eser, gücünü bu topraklardaki 450 yılı aşkın köklerinden alan güzel halkımıza aittir.”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin altı ilçesinin her birine, tam teşekküllü 500’er öğrenci kapasiteli birer Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu kazandırma kararı aldıkları, Günsel Aile Kurulu toplantısının üzerinden 20 ay gibi kısa bir süre geçtiğini söyleyen Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “20 ayda yatırımını tamamlayarak Milli Eğitim Bakanlığımıza teslim ettiğimiz üçüncü okulumuzu, Lefkoşa ve İskele’nin ardından Gazimağusamızda ülke çocukları ile buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Şunu açıkça söylemek istiyorum ki; imza attığımız bu eserleri, Milli Eğitim Bakanlığımız aracılığıyla devletimize ve milletimize devrediyor oluşumuz bizler için sadece küçük birer ritüelden ibaret. Çünkü; sadece Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulları değil, Yakın Doğu Oluşumunu; eğitimden kültür sanata, otomotivden sanayiye, sağlıktan turizme, finanstan teknolojiye kadar faaliyet gösterdiği her sektörde; çaktığı her bir çivi, attığı her bir temel, açılışını yaptığı her bir eser; sadece ve sadece bu güzel ülkeye ve ülkesinin geleceğine inanan, gücünü bu topraklardaki 450 yılı aşkın köklerinden alan güzel halkımıza aittir” ifadelerini kullandı.

Hafta boyunca, KKKTC’nin yerli ve milli otomobili GÜNSEL’in üretim tesislerinde; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Sayın Ali Kamacıoğlu’nu ağırlayarak GÜNSEL’in gelecek projeksiyonlarını aktardıklarını hatırlatan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Gelecek hafta da, hükümetimizin değerli bakanlarını, sayın Başbakanımız liderliğinde ağırlayarak, GÜNSEL’imizin gelecek projeksiyonlarını paylaşacağız” dedi.

GÜNSEL’in gelecek projeksiyonlarına da değinen Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, GÜNSEL’in ilk iki modeli B9 ve J9’u geliştiren 300 kişiyi aşkın ekipleriyle, dünya devi şirketlere, mühendislik, yazılım, prototipleme ve batarya teknolojileri konularında projeler gerçekleştirdiklerini söyleyerek, “Bunun anlamı şudur ki, Kuzey Kıbrıs’ımız, dünya devlerine; yüksek teknolojiye dayalı alanlarda projeler geliştiriyor artık” ifadesini kullandı.

KKTC’nin ithalata dayalı bir ekonomik yapıya sahip olduğunu da hatırlatan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, 18 ay sonra seri üretime geçecek GÜNSEL’le birlikte, 2029’da KKTC’nin ilk kez dış ticaret fazlası vereceğini de sözlerine ekledi.

Yakın Doğu Oluşumu’nun Gazimağusa bölgesinde açılışını yapmaya hazırlandığı yatırımlara da değinen Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Bugün burada, Gazimağusa’mızın çocuklarının geleceğine dokunacak, çok değerli bir eser kazandırıyoruz. Bu vesileyle, bölge halkına güzel bir haber daha vermek istiyorum. Çok değil, sadece 3 ay sonra, yeni açılışlar için yine hep birlikte olacağız. Cumhuriyetimizin 39’uncu yılını kutlayacağımız 15 Kasım’da, hemen yanı başınızda; Yakın Doğu Yeni Boğaziçi Kampüsünde inşasını tamamladığımız Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Yeniboğaziçi Hastanemizin açılışını gerçekleştireceğiz. Aynı gün; 750 bin kitap ve 850 milyon dijital kaynağa erişim sağlayan Yakın Doğu Yeniboğaziçi Büyük Kütüphane’mizin de açılışını yapacağız ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Günsel, “Bu yeni eserler; aynı kampüste kreşten liseye kadar her kademede eğitim veren okullarımız; pek çok önemli kültür sanat etkinliğine ev sahipliği yapan Halil Günsel Kültür ve Kongre Merkezimiz ve kısa süre önce hizmete aldığımız, 2 bin metrekare kapalı alana sahip uluslararası standartlara uygun çok amaçlı spor salonumuzla birlikte, bölge ve ülke insanımıza fayda üretmeye devam edecek” dedi.

Konuşmasının sonunda, iki hafta önce 70’inci yaş gününü kutlayan Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel’in yaş günü de kutlayan Prof. Dr. Günsel, “70 yıllık ömrüne; yüz yılı aşan yaşanmışlık, tecrübe ve bilgeliği sığdıran kurucu rektörümüz Dr. Suat Günsel’in 70’inci yaşını, huzurlarınızda bir kez daha kutluyor; adını taşıyan Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Gazimağusa’nın başta bölge çocukları olmak üzere, bütün ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu: “Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulları, ülke standartlarının çok üstünde olanakları ile çocuklarımızı geleceğe hazırlıyor.”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu konuşmasına, Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Gazimağusa’yı teslim almaktan duyduğu heyecanı belirterek, son dört yıl içerisinde eğitim hayatına kazandırılan 10 okuldan üçünün, Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulları olduğunu ifade etti.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, “Bugün burada tam teşekküllü 500 kişilik Dr. Suat Günsel İlkokullarından üçüncüsünü eğitim hayatına kazandırıyoruz. Ülke standartlarının çok üstünde olanaklara sahip olan bu okullar, çocuklarımızı geleceğe hazırlayacak” ifadelerini kullandı. Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulları’nın, halktan kapasitesinin çok üzerinde yoğun talep aldığını söyleyen Bakan Çavuşoğlu, Güzelyurt, Girne ve Lefke’de inşa edilecek Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulları ile, bu olanakların diğer ilçelerde de çocuklarla buluşacağını vurguladı.

“Kıbrıs Türk halkının her zaman yanında olan ve ülkemizi geleceğe taşımakta önemli rol oynayan Yakın Doğu Ailesi’ne yapmış olduğu tüm yatırımlar için ve yaşattıkları bu gurur için teşekkür ediyorum” diyen Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, konuşmasının sonunda, “Değerlerimiz, inançlarımız ve geleneklerimizle yaşadığımız bu topraklarda yüzyıllarca daha yine bu şekilde yaşayacağız” dedi.

Başbakan Ünal Üstel: “Alt yapısı güçlü, teknolojik ve 500 öğrencimize hizmet edecek bu eğitim kurumunun bize yaşattığı gururu paylaşmanın sevinci içindeyiz.”

Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Gazimağusa’nın açılışında konuşan Başbakan Ünal Üstel, “Bugün Gazimağusa’da, güçlü altyapısı ve olanakları ile 500 öğrencimize hizmet edecek, Dr. Suat Günsel Devlet İlkokullarının üçüncüsünü teslim alıyoruz. Teslim aldığımız okullar, artan nüfusa bağlı olarak çok önemli bir ihtiyacı karşılayacak” ifadelerini kullandı.

Başbakan Üstel, “Günsel Ailesi, adım attığı her sektörde, ortaya koyduğu her projede ülkemizin iftihar edeceği sonuçlar elde etmiştir. Çocuklarımızın daha güzel bir eğitim alabilmesi için inşa ettikleri bu ilkokulları da birer birer devletimize bağışlamaya devam ediyorlar. Günsel Ailesi’ne çok teşekkür ediyorum” dedi.

Başbakan Üstel, “Yakın Doğu Oluşumu; üniversiteleriyle, hastaneleriyle ve pek çok alanda yaptıkları yatırımlarla ülkemizin önemli ihtiyaçlarını karşılıyor. Bugüne kadar yaptıklarıyla ülkemizin gururu haline gelmişken şimdi de otomotiv sektöründe, ülkemizi dünya ile buluşturmaya hazırlanıyorlar. Seri üretime gün sayan GÜNSEL ile bizi heyecanlandırmaya devam ediyorlar” ifadelerini kullandı. Önümüzdeki günlerde GÜNSEL üretim tesislerini ziyaret edeceğini de belirten Başbakan Üstel, seri üretim için sabırsızlandıklarını da sözlerine ekledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin siyasi anlamda yaşadığı ambargo ve baskılara da değinen Başbakan Üstel, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak korkmadan, yılmadan, çalışıp üreterek ülkemizi ve benliğimizi dünyaya duyurmaya devam edeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, bir çok noktada olduğu gibi eğitim sektöründe de markalaşmıştır.”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, tam teşekküllü ve 500 öğrenci kapasiteli Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu’nun Gazimağusa’daki açılışında yaptığı konuşmada “Dr. Suat Günsel, vizyonu ve dünya görüşünün merkezine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni alarak ülkemiz için dev adımlar atmıştır. Attığı her adımı da başarı ile sonuçlandırmış ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin geldiği noktada katkısı büyüktür” ifadelerini kullandı.

Geçen hafta GÜNSEL Üretim Tesislerine yaptığı ziyarete de değinen Cumhurbaşkanı Tatar, “Gerçekleştirdiğim ziyarette Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’den yerli otomobilimiz GÜNSEL’in son durumu hakkında gurur veren bilgiler aldım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına, dünyaya bizde varız dediğimiz için mutlu oldum” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, pek çok noktada olduğu gibi eğitim alanında da markalaşmıştır. Bu sene açıklanan YKS sonuçlarına, ülkemizi tercih eden öğrenci sayısı geçen yıla göre yüzde 40’ın üzerinde arttı. Yakın Doğu Üniversitesi ise bir kez daha ülkemizin en çok tercih edilen üniversitesi oldu. Dünyada yaşanan tüm, ekonomik ve politik olumsuzluklara rağmen eğitim sektöründe yine tüm hızımızla yol almaya devam ediyoruz. Bu tablo geleceğe dair umut veriyor” dedi.