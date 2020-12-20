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Tatar: Lobi çalışmaları önemli

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün akşam Welcome CIubs International (WCI) üyesi olan Welcome to Turkish Cyprus Club üyelerini kabul etti.

20 Aralık 2020 Pazar 10:55
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Tatar: Lobi çalışmaları önemli

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün akşam Welcome CIubs International (WCI) üyesi olan Welcome to Turkish Cyprus Club üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının toplumsal konulara duyarlı olarak böyle kulüplerde ve sivil toplum örgütlerinde çalışmalar yapmasının önemine işaret ederek, kulüp üyelerini yaptıkları çalışmalar ve katkılardan dolayı kutladı. 

Tatar, uluslararası camiada saygın bir kurumun üyesi olunmasının önemini belirterek, KKTC’nin sesini dünyaya duyururken KKTC’nin sivil toplum örgütlerinin uluslararası alanda yaptığı çalışmalarla güç kazandığını söyledi.

Kulübün, İzmir’deki depremzedelere gösterdiği hassasiyetten dolayı tebrik eden Cumhurbaşkanı Tatar, kulübe çalışmalarında başarı diledi.

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