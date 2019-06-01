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Tatar: "Meclis’te çok önemli çalışmalarda bulunmaya devam edeceğiz"

Başbakan Ersin Tatar oylamadan sonra kürsüye çıkarak,  teşekkür konuşması yaptı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 12:08
Tatar: "Meclis’te çok önemli çalışmalarda bulunmaya devam edeceğiz"
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Ulusal Birlik Partisi (UBP)- Halkın Partisi (HP) koalisyon hükümeti güvenoyu aldı. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’ndaki oylamada, 28 milletvekili kabul, 13 milletvekili ret oyu verdi. 9 milletvekili oylamaya katılmadı.

TATAR: “MECLİS’TE ÇOK ÖNEMLİ ÇALIŞMALARDA BULUNDUK, BULUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Başbakan Ersin Tatar oylamadan sonra kürsüye çıkarak,  teşekkür konuşması yaptı.

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Hükümete güvenoyu veren, vermeyen milletvekillerine teşekkür eden Tatar, “Bu demokrasinin güzelliğidir. Bu yüce Meclis’te çok önemli çalışmalarda bulunduk, bulunmaya devam edeceğiz” dedi.

Hükümetin, Kıbrıs konusunda, ekonomik, siyasal, kültürel ve diğer konularda KKTC’ye hizmet için gece gündüz çalışacağını vurgulayan Tatar, bu çalışmaların başarılı olabilmesi için Meclis’te uyum içinde çalışması gerektiğine işaret etti.

Demokrasinin kökleşmesi ve ülkeye hizmet için hep birlikte çalışacaklarını belirten Tatar,  “En büyük temennim, muhalefetin ve iktidarın bu çalışmaları kardeşçe yürütmesidir. Kararın memlekete hayırlı olmasını dilerim” şeklinde konuştu.

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TatarMeclisHaberKıbrısGündem
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