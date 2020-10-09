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Tatar: Özersay, ‘hükümeti bozarım’ diye tehdit etti

11 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine katılacak adaylar  BRT canlı yayınında izleyiciyle buluştu.

09 Ekim 2020 Cuma 22:52
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Tatar: Özersay, ‘hükümeti bozarım’ diye tehdit etti

11 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine katılacak adaylar  BRT canlı yayınında izleyiciyle buluştu.

Programa ,Cumhurbaşkanı ve Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Mustafa Akıncı, Başbakan ve UBP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ersin Tatar, CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhürman, Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Kudret Özersay, Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, YDP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Erhan Arıklı ve MDP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Fuat Çiner  katıldı.

Programda konuşan UBP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ersin Tatar Ankara’dayken  Özersay’dan Maraş’la ilgili adım atılması durumunda ‘hükümeti bozarım’ şeklinde tehdit mesajı aldığını söyledi.

Tatar  bu tehditlerden bıktığı için bunu kaleye almadığını ve Ankara’dan da destek bulunca bu fırsatı başbakan olarak değerlendirdiğini söyledi.

Tatar ‘Bu tarihi bir adımdır. KKTC geleceği bakımından önemlidir’ dedi.

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