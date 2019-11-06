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Tatar, Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi’ni ziyaret etti

06 Kasım 2019 Çarşamba 23:43
Tatar, Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi’ni ziyaret etti

Başbakan Ersin Tatar, Karşıyaka’da bulunan ve uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele konusunda hizmet veren Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi’ni ziyaret etti.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Tatar ziyarette, Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Çakıcı ve hastane kurucularından Hüda Hüdaverdi ile hastaneyi gezerek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. 

Başbakan, hastanede tedavi ve rehabilite edilen hastalarla da bir araya geldi.

TATAR

Tatar, Mehmet Çakıcı ve Hüda Hüdaverdi’nin girişimiyle hayat bulan Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi’nde, uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele konusunda, profesyonel şartlarda çok önemli çalışmalar yapıldığına vurgu yaparak, hastane kurucuları ve personelini kutladı.

Verilen hizmetin ülke için önemine dikkati çeken Tatar, hükümetin, uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele konusunda yapılan bu gibi çalışmalara katkı koyarak, destekleyeceğini kaydetti.

Tatar, bu sorunla herkesin karşı karşıya kalabileceğini, önemli olanın, devletin ve toplumun sahip çıkıp sorunu zamanında fark etmesiyle profesyonel şartlarda doğru şekilde tedavinin sağlanması olduğunu söyledi. 

Uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadelede, disiplin ve kararlılığın büyük önem taşıdığına işaret eden Başbakan Tatar, hastanede bu disiplin ve kararlılığı gözlemlediğini belirterek, bunun örnek olmasını istedi.

ÇAKICI

Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi Başhekimi Çakıcı da, hastanenin açılmasıyla, ülkede uyuşturucuyla mücadele konusunda çıtanın daha da yükseldiği, hastaların tedavi ve rehabilitasyonunun yapılmasının, ülkede suç oranının düşmesine ve üzücü olayların yaşanmasının engellenmesine katkı sağladığı inancını ifade etti. 

Sağlık Bakanlığıyla yapılan anlaşmayla ilk kez devlet sevkiyle hasta kabulüne başlanarak hastanede devlet kanalıyla tedavi ve rehabilitasyon imkânı sunulduğunu dile getiren Çakıcı, bunun için Başbakan Ersin Tatar ve ekibine teşekkür etti.

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Başbakan Ersin TatarPembe Köşk Psikiyatri HastanesiZiyaretHaberGündemKıbrıs
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