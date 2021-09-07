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Tatar, Piyade Er Allahverdi Kılıç’ın şehit edilişinin 25. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Piyade Er Allahverdi Kılıç’ın Rumlar tarafından şehit edilişinin 25. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

07 Eylül 2021 Salı 18:15
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Tatar, Piyade Er Allahverdi Kılıç’ın şehit edilişinin 25. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türkiye’nin garantörlüğü ile Türk askerinden vazgeçilemeyeceğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde vatani görevini yerine getirirken, 8 Eylül 1996 tarihinde nöbet kulübesinde Rum askerleri tarafından vurularak  şehit edilen Piyade Er Allahverdi Kılıç’ı şahadete eriştiğinin 25. Yıl dönümünde  bir kez daha rahmet ve saygıyla anıyoruz. Bu kahpe ve hain saldırıyı unutmadık, unutmayacağız. Aziz şehitlerimizi yaşatmak ve yüceltmek en büyük görevimizdir” dedi. 
Rum askerleri tarafından gerçekleştirilen bu saldırının, Kıbrıs Türk halkına yaşam hakkı tanımayan, halkı azınlık gören Rum zihniyetinin değişmediğini, değişmeyeceğini gözler  önüne bir  kez daha sererken, Rum Yönetimi’nin cinayetten sabıkalı olduğunun da bir diğer kanıtı olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, bu zihniyete ve saldırganlığa dur demek, halkı korumak, halkın ve yetişen yeni nesillerin geleceğini güvence altına almak, adil ve kalıcı bir anlaşmaya ulaşmanın asli hedefleri olduğunu vurguladı. 
“ANAVATAN TÜRKİYE’NİN GARANTÖRLÜĞÜNDEN VE TÜRK ASKERİNDEN VAZGEÇECEK DEĞİLİZ”
Bunun da yolunun, gerçeklemesi mümkün olmayan federal temele dayalı bir anlaşmadan değil; Cenevre’de ilk kez müzakere masasına koydukları egemen eşit iki ayrı devletin varlığına dayalı anlaşmadan geçtiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar mesajında şu ifadelere yer verdi. 
“Bölgenin en güçlü ve en büyük ülkesi Anavatan Türkiye tarafından da desteklenen bu çözüm önerimiz, en gerçekçi çözüm yolu olup bu önerimizden geri adım atacak değiliz.  Sıfır asker, sıfır garanti” diyerek Türkiye’nin garantörlüğünü kaldırmayı ve Türk askerini Kıbrıs’tan uzaklaştırmayı hedefleyen Rum Yönetimi şunu bilmelidir ki,  Anavatan Türkiye’nin garantörlüğünden ve Türk askerinden vazgeçecek değiliz. Mücahit ve Mehmetçik, tek güvencemiz ve teminatımızdır.
Bugün vatan bildiğimiz bu topraklarda büyük bir direniş sonrasında kendi devletimizin çatısı altında egemen, özgür ve korkusuz olarak yaşıyorsak bunu aziz şehitlerimize, mücahitlerimize, Mehmetçiğe ve her zaman yanımızda olan Anavatan Türkiye’ye borçluyuz. Aziz şehitlerimiz rahat uyuyunuz, emanetlerinizi asla ayaklar altında çiğnetmeyeceğiz. Şehit Piyade Er Allahverdi Kılıç ile tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun.”    
 

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