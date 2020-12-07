Tatar, Saner'i görüşmeye çağırdı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün saat 16:00'da Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Vekili Hamza Ersan Saner'i kabul edecek.
Cumhurbaşkanı Tatar'ın hükümet kurma görevini ikinci kez UBP Genel Başkan Vekili Saner'e vermesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Tatar'ın hükümet kurma görevini ikinci kez UBP Genel Başkan Vekili Saner'e vermesi bekleniyor
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün saat 16:00'da Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Vekili Hamza Ersan Saner'i kabul edecek.
Cumhurbaşkanı Tatar'ın hükümet kurma görevini ikinci kez UBP Genel Başkan Vekili Saner'e vermesi bekleniyor.