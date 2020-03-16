Tatar: “Seçim havası yok”

Meclis’teki siyasi parti liderleri ile bir araya gelen Başbakan Tatar, “Tedbirleri almaya devam ediyoruz” cümlelerini kullandı ve şu anda bir seçim havası olmadığını belirtti.

Başbakan Ersin Tatar, Koronavirüs tehlikesi nedeni ile Meclis’te temsil edilen parti liderleri ile bir araya geldi. Konuyla ilgili konuşma yapan Başbakan Tatar, tedbirleri almaya devam ettiklerini vurguladı.

Marketlere giderken kalabalık olarak alınmamasının gerekliliğine dikkat çeken Tatar, “Tedbir almaya devam ediyoruz” dedi.

Bugün akşamüzeri Bakanlar Kurulu toplantısı olacağından söz eden Başbakan Tatar, “Siyaseti bir kenara bırakmak önemlidir” dedi.

Şu anda bir seçim havası olmadığını dile getiren Tatar, “O güne kadar salgının boyutunu da tahmin etmek imkansız. Dolayısıyla bu süreci ne kadar iyi yönetirsek o kadar iyi olur” dedi.