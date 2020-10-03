Tatar: “Somut bir şey söyleyemem ama ocakta erken seçim olabilir”

Cumhurbaşkanı Adayı Başbakan Ersin Tatar, ADA TV’de katıldığı Gündem Özel programında, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in bugün gerçekleştirdikleri video konferans görüşmesine değinen Tatar, görüşmenin seçime yönelik olduğunu belirterek, “Crans Montana’dan bu yana 3 yıl geçti. Berlin’de bir kere görüşme oldu. Seçime ramak kala böyle bir görüşmenin gerçekleşmesinin anlamını herkes biliyor” dedi.

Federasyon görüşmelerinin bittiğini ifade eden Tatar, “Crans Montana sürecinin bizi nereye getirdiğini biliyoruz. Türkiye’nin garantörülüğü sorgulanmıştır, harita verilmiştir. O noktaya gelmek istemiyoruz. Rumların anladığı federasyonla anlayışıyla, bizlerin ki aynı değil” dedi.

“FEDERASYON HEP TUZAKLARLA DOLUYDU”

“Federasyon bitti, çöktü. Hep tuzaklarla doluydu. Allah bizi korudu” diyen Tatar, “Güya iki devlet derler ama sınır olmadığı için AB içinde serbest dolaşım, serbest sermaye gibi noktalar var. Çoğunluk azınlığı yönetir. Bir de Enosis konusu vardır. Enosis’in ilan edildiği Kıbrıs’ta Türkler varlığını sürdüremez. Devletimiz ortadan kalkar. Müzakere süreci başlayacaksa federal temelde Crans Montana’da bırakılan noktadan devam etmesinin anlamı kalmamıştır. Rum teraziyi kendi tarafına tartıyor. Uluslararası toplantılarda öyle sözleşmeler öne koyarlar ki bir acizlik bile memleketin geleceğine maal olur” diye konuştu.

Siyasi eşitlikte uzun vadede tehlikelere maruz kalınacağını söyleyen Tatar, egemen eşitlik temelinde bir anlaşma olması gerektiğini belirterek, “Kuzeydeki devleti korumak için bunu yapmamız gerekmektedir” dedi.

Akıncı ve Talat’ın, anlaşmak için çok şey verdiğini kaydeden Tatar, “Askerin çekilmesi, Türkiye’nin garantörlüğü gibi konularda taviz verdiler. Anlaşma yapıldıktan sonra kavga çıkarsa pahalıya maal olur. Bizim alternatifimiz var. Alternatifimiz KKTC’dir” ifadelerini kullandı.

“ADAYLARIN KATILDIĞI TV PROGRAMI TARAFSIZ DEĞİLDİ, AMAÇ BENİ YIPRATMAK”

Tartışma konusu olan Ankara ziyaretiyle ilgili konuşan Tatar şunları söyledi:

“Türkiye bana uçak gönderdi. 4 saatlik toplantı yaptık. Her şeyi konuştuk. Su, 2021 bütçesi, pandemi hastanesi, Koronavirüs konuları gibi... Böyle bir randevu olacağı belliydi ancak hangi gün olacağı belli değildi. Ankara ziyaretleri genelde aniden oluyor. Böyle önemli toplantılara icap ediyoruz. Gitmemem söz konusu değildi. TV programına katılmamam hakkında çok şey söylendi. ‘Korktu, kaçtı’ dendi. Yapılmak istenen beni yıpratmak. O programın tarafsızlığından söz edilemez.”

Hükümette oldukları sürede yapılan icraatların herkes tarafından görüldüğünü söyleyen Tatar, “Kıbrıs, Kıbrıs olalı böyle icraat görmedi. Son 10 günde 45 milyon lira turizm için aktardık. Çifçi ve hayvancıya krediler yüzde 9 faizle 60 milyon liralık kaynak yaratıldı. Son 6 ayda toplamda özel teşebbüse ayakta durabilmesi için 1 milyar liradan fazla kaynak aktarılmıştır. Bunlar az buz işler değildir. Pandemiye rağmen başardık. Pandemi bir yıkımdır. Buna rağmen aldığımız destek ve katkılarla ayakta durabildik. Bazıları bu başarıyı hazmedemiyor” diye konuştu.

5 yıl Maliye Bakanlığı, 1.5 yıl başbakanlık deneyimi olduğunu aktaran Tatar, Cumhurbaşkanı seçilirse, görüşleri ve telkinleri olacağını kaydetti.

“TÜRKİYE’NİN KENDİ GÜVENLİĞİ İÇİN KKTC’YE İHTİYACI VAR”

UBP – HP hükümetinin hiçbir yanlışı olmadığını ifade eden Tatar şöyle devam etti:

“Doğu Akdeniz’de doğru mesajlarla Türkiye’nin yanında olduk. Maraş politikasını ben gündeme getirdim. Dış politika bakımından doğruları yaptık. Türkiye ile ilişkiler bağlamında benim ilişkilerim çok sağlıklı olmuştur. Maraş konusunda Özersay’ın açıklamaları oldu ancak 4’lü koalisyon döneminde konuşamadı bile. Maraş’ı gündeme getirmedi. Kıbrıs konusunu konuşamadı. Dolayısıyla hakkımı versin. Bu hükümet Ankara ile uyumlu oldu, güven tesis etti. Bu kadar iş düzgün gittiyse, başbakan olarak kendime pay çıkarmayayım mı? Halkım hastaneden, kaynak akışından memnun. Biz bu işi iyi başardık ki kaynak akışı devam ediyor. Ankara’dan iyi kaynaklar alıyoruz. Kardeşlik duyguları var, bağlar var, karşılıklı menfaatler var. Doğu Akdeniz’deki gelişmelere bakıldığında Türkiye’nin de KKTC’ye ihtiyacı var. Türkiye’nin kendi güvenliği için. Bu karşılıklı ilişki daha iyi noktaya geldi.”

UBP tabanına yönelik yapılan yorumlarla ilgili konuşan Tatar, “Partimin oyları benimdir. Kırgınlıklar olabilir. Son gün sandığa gittiklerinde bana oy verecekler. Farklı yerlerden gelecek oylarım da var. Kendi meziyetlerim var. Bu da beni 2.tura götürecek” dedi.

Okulların açılmasına sendikalar tarafından getirilen eleştirileri değerlendiren Tatar, “Okullar açılıyor çünkü vakalar azaldı. Karantinaları sürdürüyoruz” dedi.

Karantina maaliyetinin 40 milyon lira olduğunu söyleyen Tatar, üniversitelerde “bir zaafiyet var” eleştirisinde bulundu. Tatar, üniversitelerden yurtlarını açıp, öğrencileri 1 hafta karantinada barındırmasını rica etti.

Su konusuyla ilgili olarak ise Tatar, çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığını, Pazartesi itibariyle suyun yeniden akmaya başlayabileceğini söyledi.

“SOMUT BİR ŞEY SÖYLEYEMEM AMA OCAKTA ERKEN SEÇİM OLABİLİR”

“Erken seçim olabilir mi?” sorusuna yönelik Tatar, “Seçimin sonucuna bağlı olarak bir takım şeyler şekillenecek. Erken seçime de gidebiliriz. Ocak ayında erken seçim olabilir. Somut bir şey söyleyemem. Kudret Bey 2. tura kalırsa destek veririm dedim. Benim hükümet ortağım. Ben söylüyorum. Onları da göreceğiz bakalım” dedi.

KIBRIS POSTASI / BURCU ECE YILMAZ