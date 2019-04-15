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Tatar :Turizm alarm veriyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda  Meclis İç Tüzüğü’nün 62. maddesi tahtında UBP Genel Başkanı Ersin Tatar “Turizm alarm veriyor” başlıklı konuşma yaptı.

15 Nisan 2019 Pazartesi 13:05
Tatar :Turizm alarm veriyor
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Turizmin ülkedeki en önemli sektörlerden olduğunu, dış ticaret açığının kapatılmasında önemli payı bulunduğunu dile getiren Tatar, sektörün artık önünü göremeyecek durumda olduğunu söyledi.
Hükümetin sektöre yapması gereken ödemelerin yapılmadığını, bu alacağın 120 milyon TL düzeyinde olduğunu ifade eden Tatar, 2019-2020 dönemine ait harcamaların ödenemeyecek bir durumda olduğu yönünde de bir algı oluştuğunu belirtti.

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Hükümetin bu konuya ağırlık vermesi gerektiğini dile getiren Tatar, bu önemli sektörün böyle bir belirsizlikle yoluna devam etmesinin mümkün olmadığını kaydetti.
Ülkeye gelen yolcu sayısında ve dolulukta düşüş yaşandığını dile getiren Tatar, tedbir alınmazsa bu düşüşün yüzde 30’a çıkacağından endişe edildiğini dile getirdi. 
Sektör temsilcilerinin de konuyla ilgili açıklamaları olduğunu söyleyen Tatar “Ancak yeni sezonda ciddi tedbirler alınmasıyla bu yangının önüne geçilebilir” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarHaberKKTC
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Orijin Kıbrıs 2019-04-15 14:17:07

Bir yanlışlık olmasın. Etrafata sırf turist var, asıl yerli bulmak zor.

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asiye 2019-04-15 14:27:00

bu da sallar. turuncu martin takanlara torpilcik yapacak.ah ah

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