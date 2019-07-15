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Tatar: "Türk milleti,cesareti ile oyunu bozdu, darbeyi önledi"

Başbakan Tatar, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” dolayısıyla mesaj yayımladı. 

15 Temmuz 2019 Pazartesi 15:42
Tatar: "Türk milleti,cesareti ile oyunu bozdu, darbeyi önledi"

Başbakan Ersin Tatar, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak dün olduğu gibi bugün de Anavatan Türkiye’nin Atatürkçü çizgiden sapmadan, demokrasiden uzaklaşmadan çağdaş ilerleyişini devam ettirmesini canı gönülden destekliyoruz” dedi.

Başbakan Tatar, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” dolayısıyla mesaj yayımladı. 

Tatar, Anavatan Türkiye’de 15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan darbe girişiminin büyük bir oyunun parçası olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

“Bize göre söz konusu hain darbe ile hedeflenen, Türkiye’yi haklarını korumakta zafiyete uğratmak, uydu bir ülke haline getirmekti. Türk milleti, demokrasiye olan bağlılığı, kahramanlığı, cesaretini ile oyunu bozdu, darbeyi önledi.

Türkiye bugün, Doğu Akdeniz’de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlikte hidrokarbon kaynaklarındaki hakkını, hukukunu koruyabilmek adına sismik araştırmalar yapıp, sondaj çalışmaları başlatabiliyorsa bu darbe girişiminin önlenmesi sayesindedir.

Türkiye bugün, milli savunma sanayi konusunda önemli adımlar atabiliyor, savunmasını güçlendirmek için S-400 füzelerini alabiliyorsa bu, demokrasi adına, milletin bekası için şehit düşerek darbecilere dur diyen şehitler, gaziler sayesindedir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak dün olduğu gibi, bugün de Anavatan Türkiye’nin Atatürkçü çizgiden sapmadan, demokrasiden uzaklaşmadan çağdaş ilerleyişini devam ettirmesini canı gönülden destekliyoruz.

Biliyoruz ki, güçlü, çağdaş bir Türkiye, Kıbrıs Türkü, İslam ve Türk dünyası için yaşamsal öneme sahip bir ülkedir, son derece değerli ve önemlidir.”

Başbakan Tatar, mesajında ayrıca Türk demokrasisi ve milli birliği için canlarını veren tüm şehitleri rahmetle andı; gazileri sevgi ve saygıyla kucakladı. 

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Anahtar Kelimeler:
TatarTÜRKMilletiHaberKıbrıs
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