Tatar, Türkeş’in verdiği hizmetlerin her zaman hatırlanacağına dikkat çekti.

“Alparslan Türkeş, Lefkoşa’da doğmuş çok önemli bir Türk büyüğü ve devlet adamıydı. Kıbrıs kökenli olması dolayısı ile Kıbrıs’a her zaman ayrı bir ilgi duymuştur” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Türkeş’in milliyetçi cephede büyük hizmetler veren bir lider olduğunu kaydederek bugün halen sevgi ve büyük takdirle anıldığının altını çizdi. Cumhurbaşkanı Tatar, Alparslan Türkeş’in verdiği hizmetlerin her zaman hatırlanacağına dikkat çekti.

İKİ HALK, İKİ AYRI DEVLET

Bugün, Kıbrıs sorununda gelinen aşamanın, Kıbrıs’ta artık egemen eşitliğe dayalı yan yana yaşayan iki devletin iş birliğini öngören bir çözümü zorunlu kıldığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Alparslan Türkeş’in Kıbrıs’ta iki devlet ve iki halk olduğunu sürekli vurgulayan bir şahsiyet olduğunu anımsattı. Cumhurbaşkanı Tatar, Türkeş’in KKTC’nin Türk dünyasında yoluna devam etmesi gerektiğine olan inancını kaydederek, geçtiğimiz günlerde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türk birliğine, KKTC’ye uygulanan izolasyonların ortadan kaldırılmasına yönelik adım atılması çağrısında bulunduğunu anımsattı.

ALPARSLAN TÜRKEŞ’İN ÜLKÜSÜ

Alparslan Türkeş’in Türk dünyasının birleşmesine yönelik ülküsünden de bahseden Cumhurbaşkanı Tatar, bugün Anavatan Türkiye, KKTC ve Türki cumhuriyetlerin yakınlaştığını, büyük bir güç olarak ortaya çıktığını ifade ederek, Alparslan Türkeş’in yıllar önce ortaya koyduğu bu düşüncelerin, Türkeş’in nasıl öngörülü bir siyaset adamı olduğunun göstergesi olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Tatar, konuşmasının sonunda, Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) kurucusu ve merhum genel başkanı Alparslan Türkeş’i rahmetle andı.