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Tatar: Türkiye Cumhuriyeti devletine ne kadar teşekkür etsek azdır

Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve Sağlık Bakanı Ali Pilli, inşa süreci başlayan pandemi hastanesi arazisinde incelemelerde bulundu.

27 Ağustos 2020 Perşembe 17:38
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Tatar: Türkiye Cumhuriyeti devletine ne kadar teşekkür etsek azdır

Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve Sağlık Bakanı Ali Pilli, inşa süreci başlayan pandemi hastanesi arazisinde incelemelerde bulundu.

Başbakan Tatar, inşaat arazisinde yaptığı açıklamada;

‘Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC’de kuracağı acil durum hastanesinin yapımıyla ilgili olarak yüklenici firmanın inşaata fiilen başlaması bizleri son derece memnun etmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti devletine salgın sürecinde Kıbrıs Türk Halkına ve KKTC’ye verdiği destek için ne kadar teşekkür etsek azdır.

Hükümetimiz salgın sürecinde bir acil durum hastanesi yapmak için harekete geçmiş ancak proje aşamasında önümüze çıkarılan birtakım engeller nedeniyle hastanenin yapımına başlayamamıştık.

Bu durum üzerine ben konuyu Türkiye Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ilettim.

Sayın Cumhurbaşkanı talebime büyük bir anlayış gösterdi ve Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay’a gereğinin yapılması için talimat verdi.

İnşasına başlanan acil durum hastanesi sağlık hizmetimiz için bir devrim niteliğindedir.

Bu hastane sadece bugünün değil gelecekteki ihtiyaçlarımızı da karşılayacak bir donanım ve yeterlilikte olacaktır.

Dünyada çok az ülkede olan acil durum hastanesi salgınla mücadele dışında her türlü olası felakete karşı halkımıza üst düzey sağlık hizmeti verecektir.

Yani bu hastane bundan sonra; yangın, biyolojik, kimyasal saldırı veya deprem gibi büyük felaketlerin, kazaların yol açacağı sonuçlarla mücadele için Kıbrıs Türk halkına çok önemli bir destek sağlayacaktır.

İçinde bulunduğumuz Lefkoşa, Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi park yeri arkasındaki arazide yapımına başlanan acil durum hastanesi; yaklaşık 11 bin 500 metrekarelik kapalı alana kurulacaktır.

Bu hastane, 12 gözlem, 64 tek kişilik, 24’ü yoğun bakım odası olmak üzere toplam 100 yatak kapasitesine sahip olacaktır.

Hastanenin 6 adet tam donanımlı ameliyathanesi bulunacaktır.

Hastane de ayrıca anjiyo ve endoskopi yapılabilecektir.

Hastanenin kendisine ait bir laboratuvarı, MR, ultrason, tomografi ve röntgen ünitelerinin olduğu görüntüleme merkezi bulunacaktır.

Acil durum hastanemizin içinde eczane ve idari ofisler de yer alacaktır.

Kıbrıs Türk halkına ileri düzeyde sağlık hizmeti verecek olan hastanemiz KKTC’nin farkını ortaya koyacak, doktorundan hemşiresine bütün personeli ülkemiz görevlilerinden oluşacaktır.

Başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı sayın Fuat Oktay’a ve emeği geçen herkese yeniden teşekkürlerimi sunuyor, hastanemizin Kıbrıs Türk halkına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Pandemi Hastanesi
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