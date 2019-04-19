Tatar, UBP Küçük Kaymaklı Örgütü’nün toplantısına katıldı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, ülkenin bir an önce yeni bir kalkınma seferberliği içine girmesi ve Kıbrıs Türk halkının refah seviyesinin yukarılara çekilmesinin şart olduğunu vurguladı.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, Ersin Tatar, UBP Küçük Kaymaklı Örgütü’nün düzenlediği toplantıda, kalkınmış bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kıbrıs konusunda da daha güçlü olunmasını sağlayacağına dikkati çekti.

Kendisinin siyasette bulunmasının ana nedeninin ülke ekonomisinin istikrar içinde kalkınmasını sağlamak, halkın sorunlarının aşılmasının yolunu bulmak olduğunu ifade eden Tatar, şöyle konuştu:

“Ulusal Birlik Partisi görev ve sorumluluklarının bilincindedir. Tüm örgütlerimiz, tabanımız ülkeye hizmet, giderek ağırlaşan sorunların giderilmesi için çaba gösterme arzusu içindedir. Tüm örgütlerimize bu anlayış ve çabaları nedeniyle takdirlerimi belirtiyor, teşekkür ediyorum.

Bizim yetişmiş insan gücümüz vardır. İş insanlarımızın birikimleri oldukça yüksektir. Ülke olanaklarınız küçümsenemeyecek derecede elverişlidir. Üniversitelerimiz, turizm sektörümüz belirli bir yere gelmiştir. Sanayi bölgelerimizde ciddi faaliyetler sürdürülmektedir. Yapılması gereken ortaya güzel bir plan, program koymak, kararlılıkla bunları uygulamaktır. Anavatan Türkiye ile iş birliği halinde alt yapıyı tamamlamak, özel sektörün önünü açmak, kamu kaynaklarını verimli kullanmaktır.”

“GUTERRES RAPORU GERÇEKÇİ DEĞİLDİR”

Tatar, Kıbrıs Türk halkının bugün güven içinde yaşadığı bir devletin sahibi olduğuna da işaret ettiği konuşmasında şunları da kaydetti:

“Rum komşularımız maalesef ki hala barış, anlaşma yoluna gelmeye, gerçekleri içlerine sindirmeye hazır değillerdir. Hâlâ bizi otonomi vererek kendi egemenlikleri altına alabilecekleri biz azınlık olarak görüyorlar. Kurulacak yeni ortaklık devletini siyasi eşitlik esasına göre bizimle paylaşmak niyetinde değiller. Ortaya çıkan bütün anlaşma olasılıklarında bu durum kendini göstermiştir ama Birleşmiş Milletler hâlâ Rum tarafının bu tutumuna dur diyemiyor.

Sayın Guterres’in son raporu gerçekçi değildir. Kıbrıs konusunda Rum tarafının Kıbrıs Türkü’nü alt etme, Enosis yolunu açık tutma hayalleri nedeniyle bir anlaşamaya varılamadığını yazamıyor, rapora koyamıyorlar. Ama bilsinler ki Kıbrıs Türk halkı durumun farkındadır. Halkımız artık her zamankinden daha çok Avrupa Birliği çatısı altında iki ayrı devlet, konfederasyon, ya da iki ayrı devlet seçeneklerini konuşmaktadır.”

ERHÜRMAN’A ELEŞTİRİ

“Başbakan ve CTP Genel Başkanı Erhürman’ın iki devlet istersek daha fazla taviz vereceğiz” demesini eleştiren UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, “Bu nasıl yaklaşım, bu nasıl konuşma? Sayın Erhürman böyle konuşmakla sadece ve sadece ‘daha fazla iste’ mesajı veriyor. Bunu Kıbrıs Türk halkına hiçbir faydası yoktur. Eğer, iki devlet konuşulacaksa adanın tüm değerleri, varlıkları ortaya konulur ve ona göre bir yol bulunur” diye konuştu.

TAÇOY: “UBP’Yİ DAHA İLERİLERE TAŞIMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

UBP Genel Sekreteri Hasan Taçoy da konuşmasında “güçlü bir millet ve devlet için her türlü göreve hazır olduğunu” belirtti.

Taçoy, UBP’yi daha ileri noktalara taşımak için çalıştıklarını da ifade etti ve şunları söyledi:

“Kadın kollarımızın devam eden faaliyetlerine ek olarak Ramazan ayında da bazı faaliyetleri olacaktır. Bunlara tüm örgütlerimizin destek vereceğine eminim.

10-12 Mayıs tarihlerinde gençlerimiz için bir eğitim kampı düzenledik. Amacımız onları en iyi şekilde geleceğe hazırlamaktır.

Sayın Genel Başkanımız ve yetkili kurullarımızın kararları doğrultusunda daha bilinçli bireyler yetişmesi için oluşturulması kararlaştırılan Siyaset Akademisi projesinde son doğru ilerliyoruz.

Gençlerimize emanet etmek üzere faaliyete geçirdiğimiz www.habergunes.com web haber sitemiz ile www.tvgunes.com web televizyonumuz kısa sürede önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Her ikisini de daha ileri taşınmak üzere, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk Kurtuluş Savaşı’nı başlattığı tarih olan 19 Mayıs 1919’un yüzüncü yıldönümünde, yani 19 Mayıs 2019’da düzenleyeceğimiz etkinlikte geleceğimiz olan, gençlerimize emanet edeceğiz.

Siyasi hedefimiz ise ilk etapta 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden başarılı olarak çıkmak, devletimize sahip çıkacak, iki devletli çözümü savunacak, Anavatan Türkiye iş birliği içinde çalışacak bir adayımızı Cumhurbaşkanlığı’na taşımaktır.”

GARDİYANOĞLU: “KKTC EKONOMİSİNİ DÜZLÜĞE ÇIKARACAK KİŞİ SAYIN TATAR’DIR”

UBP Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu ise konuşmasında, mevcut hükümetin artık miadını doldurduğunu savundu.

Ülke ekonomisinin kötü durumda olduğunu, halkın sadece zam yapan mevcut hükümeti artık iktidarda görmek istemediğini ileri süren Gardiyanoğlu, “UBP Lefkoşa İlçesi olarak Sayın Genel Başkanımızın yanındayız, onun destekçisiyiz. İnanıyor ve biliyoruz ki Sayın Genel Başkanımız, ekonomist oluşu, mali konuları çok iyi bilmesi ve deneyimleri nedeniyle bu ülke ekonomisini düzlüğe çıkaracak kişidir” dedi.

Sadık Gardiyanoğlu İlçe olarak her türlü olasılığa hazır olduklarını da ifade etti ve 30 Nisan akşamı Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenleyecekleri toplantı ile UBP’deki kaynaşma ve potansiyeli bir kez daha herkesin görmesini sağlayacaklarını kaydetti.