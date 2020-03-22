Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...
Saç dökülmesinin nedeni
Saç dökülmesinin nedeni
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Google o uygulamaları kaldırdı
Google o uygulamaları kaldırdı
Japon bilim insanından 'dünya dışı yaşam' açıklaması
'Dünya dışı yaşam'

Tatar ve Özersay, siyasi parti liderleriyle biraraya geldi

Başbakan Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, korona virüsle ilgili gelişmeleri değerlendirmek amacıyla Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerin başkanlarıyla saat 15.15’te biraraya geldi.

22 Mart 2020 Pazar 16:40
1167 Okunma
Tatar ve Özersay, siyasi parti liderleriyle biraraya geldi

Başbakan Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, korona virüsle ilgili gelişmeleri değerlendirmek amacıyla Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerin başkanlarıyla saat 15.15’te biraraya geldi.

Başbakanlık Şeref Salonu’nda yer alan toplantıya Tatar ve Özersay’ın yanısıra, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Yenal Senin, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Demokrat Parti (DP) Milletvekili Serdar Denktaş ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı katıldı.

Başbakan Ersin Tatar toplantı öncesinde basına yaptığı açıklamada, gündemin korona virüs ile ilgili son gelişmeler ve salgının ekonomik boyutu olduğunu söyledi.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsErsin Tatar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Vatandaş 2020-03-22 16:53:51

Marketlerin çalışma saatleri ile ilgili bir kısıtlama getirilmesini istiyoruz

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Danışma Kurulu kurulunda dikkat çeken isimler
Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Danışma Kurulu kurulunda dikkat çeken isimler
175 mülteci otellere yerleştiriliyor
175 mülteci otellere yerleştiriliyor
‘Veysi Çelik’in talimatıyla vuruldu’
‘Veysi Çelik’in talimatıyla vuruldu’
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim