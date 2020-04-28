Tatar: “Yerli üretime, yerli tüketime ve yerli istihdama vurgu yapıyoruz”

Başbakan Ersin Tatar, Meclis Genel Kurulu’nda Kovid-19 salgını nedeniyle ülkede yaşanan ekonomik sıkıntılara değinerek, Türkiye basınında katıldığı programda yer alan alt yazıyla ilgili açıklama yaptı ve kendisinin öyle bir cümle kurmadığını söyledi.

Stresli bir dönemden geçildiğini ifade eden Tatar, eleştirileri samimiyetle dikkate aldığını kaydetti.

Tatar, istişareler ve yapılacak toplantıların kendisi için büyük bir önem taşıdığını vurgulayarak, şunları söyledi:

“Sıkıntılı günlerden geçmekteyiz. Havaların ısınmasıyla birlikte toplumumuz rehavete kapıldı. Türkiye basınına katıldığım bir programda yazılan alt yazıyla ilgili eleştiriler yapıldı ama ben yayın esnasında bu alt yazıyı görmedim. Rehavete kapılmamalıyız. Eleştirileri samimiyetle dikkate alıyorum. Bu yoğunluk içerisinde stresli bir dönemden geçiyoruz. Her zaman diyalog halinde olmamız gerektiği konusunda haklısınız. İstişareler ve sizinle yapacağımız toplantılar bizim için önemlidir. Belki farklı ortamlarda daha sık görüşürüz.”

“FAZLA İŞSİZLİK OLMAMASI İÇİN BU KARARI ÜRETTİK”

“İşsizlik ödeneğiyle ilgili yaptığımız tartışmalarda içinde bulunduğumuz olağan dışı durumda insanlar sırf 2 bin 700 TL alsın diye işten çıkarılmalar olur mu yani istismar edilir mi bu işsizlik ödeneği endişesiyle, gerektiğinden fazla işsizlik olmaması için bu kararı ürettik ve bu sadece 4 ay içindir. Şu anda 500’e yakın işsizlik parası alan kişi onlar aldıkları miktarı almaya devam edecek. Bundan sonraki süreçte yeni işten çıkarılacak kişilerin alacağı işsizlik parasını bin 500 TL’ye düşürdük. Biz işten durdurmaları önlemek için bu adımı attık.”

“UÇUŞLARIN AÇILMASI VE TURİZMİN CANLANMASIYLA EKONOMİ YENİDEN CANLANACAK”

“İlerleyen süreçte uçuşların yeniden açılması, turizmin canlanması, üretimin harekete geçmesiyle ekonomi yeniden canlanacaktır. Yerli üretim ve yerli istihdamdan başka çaremiz yoktur. Sınırlı zenginliklerimizi kendi insanlarımızla paylaşmak zorundayız. Ekonomik dengelerimizi koruyarak, bir takım teşvik düzenlemeleriyle yerli üretime katkı sağlayacağız. Yerli üretim demek yerli istihdam demektir. Kendi ürünlerimize sahip çıkıp bunları bir noktaya taşıyarak ihracata da başlayabiliriz. Dış dünyadan buraya gelmekte olan sıradan ürünleri de kendi sanayimizde kolayca üretebiliriz Şu anda dip noktadayız ama yeniden hareket başlandığında belirli bir noktaya geleceğiz. Yerli üretime ve kendi insanımıza sahip çıkmak durumundayız.”

“CEZAEVİNDEKİ ZOR KOŞULLARIN FARKINDAYIZ”

“Cezaevindeki zor koşulların farkındayız. Son günlerde beni çok sayıda TC vatandaşı arıyor ve cezaevindeki yakınlarıyla ilgili endişelerini dile getiriyor. Türkiye’ye iadeler talep ediliyor. Biz zaten gerekli düzenlemeyi yaptık ama biz Şartlı Tahliye Kurulu’nun kararlarına müdahale edemeyiz. Biz hassasiyetleri anlıyoruz ama ortada bir sistem var. Şu anda pandemi krizinden çıkmak için bir takım çabalarımız var bu krizi nasıl fırsata çevirebiliriz bunu tartışacağız.”

“YENİ BİR SAYFA, YENİ BİR FIRSAT”

“Yeni bir sayfa yeni bir fırsat. Turizmi, yüksek öğrenimiyle ve emlak sektörüyle bu adayı nasıl tanıtabiliriz nasıl pazarlayabiliriz. Sağlık sistemini başarıyla geliştirebilen, coronavirüs salgınını başarıyla atlatabilen bu ülke, kalabalık metropollerden uzaklaşmak isteyen insanlar için yeni bir yaşam alanı, bir cazibe merkezi olabilir. Daha güzel ve güvenli bir ortama çalışarak ulaşmamız hepimizin temennisidir. Rehavete kapılmıyoruz ama 4 Mayıs itibariyle ekonomik yaşamın yeniden hayata geçmesi için neler yapabileceğimiz konusunda tüm paydaşlarla istişare toplantıları yapıyoruz.”

“HAZIRLIKLAR YAPILDIKTAN SONRA AÇILIM OLACAK”

“Açılım yapılacaksa hangi şartlarda yapılacak bunlarla ilgili gerekli düzenlemeler yapılacak. Hazırlıkların yapılması için belirli bir süre verilecek ve hazırlıklar yapıldıktan sonra açılım olacak. İlk önce elzem hizmetlerin yanında bazı ekonomik sektörler açılacak ama restoran gibi kalabalık ortamların oluşacağı yerler açılmayacak. Devlet ilaç almaya devam ediyor, Kanser hastalarımızın ilaçları için 80 milyon TL’lik bir ihale tamamlandı. Çarklar dönmeye başlayacak ama Türkiye ve Güney Kıbrıs’a kapılar nasıl açılacak bunları konuşacağız. Karantina otelleri gündeme gelecek. Bunları da tartışacağız. Yeni dünya düzenine biz de uyum sağlayacağız.”

“YERLİ ÜRETİME, TÜKETİME VE İSTİHDAMA VURGU YAPIYORUZ”

“Aynı gemideyiz, halk bizim halkımız, halk umut bekliyor, hizmet bekliyor. Yerli üretime, yerli tüketime ve yerli istihdama vurgu yapıyoruz ve bu konudaki hassasiyeti de artırarak KKTC’yi daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşturacağız. Her şey maddiyat değildir. Bugün insanlar evlerinde belki daha da huzurludur. Öz değerlerine sahip çıkıp yeniden aile bağlarını geliştirdiler. Yeni bir yapı, yeni bir ekonomik felsefe ile kendi başarılarımıza sahip çıkacağız ve şeffaf şekilde hareket edip birbirimize güveneceğiz.”