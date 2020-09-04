Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Öğrencisi ile ilişkiye giren öğretmen cezaevine gönderildi
Öğrencisi ile ilişkiye giren öğretmen...
Lefkoşa'da kasti hasar!
Lefkoşa'da kasti hasar!
Dilekkaya'da sahtekarlıkla para temini
Dilekkaya'da sahtekarlıkla para temini
Mahkemeye sahte belge sunan 3 kişi tutuklandı
Mahkemeye sahte belge sunan 3...
Mültecilerin firar etmesine yardımcı oldu
Mültecilerin firar etmesine yardımcı oldu

TATAR, YSK’YA ADAYLIK BAŞVURUSUNU YAPTI

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, 11 Ekim’de gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimi için Yüksek Seçim Kurulu’na adaylık başvurusunu yaptı.

04 Eylül 2020 Cuma 11:00
635 Okunma
TATAR, YSK’YA ADAYLIK BAŞVURUSUNU YAPTI

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, 11 Ekim’de gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimi için Yüksek Seçim Kurulu’na adaylık başvurusunu yaptı.

Eşi Sibel Tatar’la birlikte tamamladığı başvuru işlemlerinin ardından Mahkemeler binası önünde basına açıklama yapan Tatar, 11 Ekim’in ayrıca Ulusal Birlik Partisi’nin kuruluş yıl dönümü olduğunu belirterek Cumhurbaşkanlığı görevini alarak KKTC’nin hem ekonomik kalkınma, ve gelişmesini hem de dünyayla bütünleşme ve dünyada hak ettiği yere ulaştırma hedefine taşımak istediğini söyledi.

5 yıl boyunca bıkmadan usanmadan ve yılmadan çalışacağını belirten Tatar, 1960 doğumlu olduğunu, 60 yıldır hayatının her döneminde Kıbrıs meselesiyle iç içe yaşadığını ve Cumhurbaşkanlığı gibi onurlu bir görevi alarak halkına hizmet etmek istediğini söyledi.

“Önemli olan Kıbrıs Türk halkının esenliğidir” diyen Tatar, eşi Sibel Tatar’a kendisine verdiği destekten ötürü ve ayrıca tüm UBP sempatizanlarının desteklerinden ötürü teşekkür etti.

Anahtar Kelimeler:
Ulusal Birlik PartisiUBP
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kalın: “Kıbrıs Türk halkının haklarını korumakta kararlıyız”
Kalın: “Kıbrıs Türk halkının haklarını korumakta kararlıyız”
18 temaslı karantinaya alınıyor
18 temaslı karantinaya alınıyor
ÖZERSAY YSK’YA ADAYLIK BAŞVURUSUNU YAPTI
ÖZERSAY YSK’YA ADAYLIK BAŞVURUSUNU YAPTI
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim