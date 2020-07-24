Tatar,ADA-SEN Yönetim Kurulu'nu ziyaret etti

Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Ada Çalışanları Sendikası (Ada-Sen) Genel Başkanı Kağan Mındıkoğlu ve sendikanın yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyeti kabul ederek görüştü.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Tatar, sendikaların çalışma yaşamında önemi bir yeri olduğunu, çalışanların sıkıntılarının aktarılmasının sendikalarla hükümet arasındaki sağlıklı ilişkilere bağlı olduğunu söyledi.

Çalışma hayatında çözülmesi güç olan sorunların da bulunduğunu ifade eden Başbakan Tatar, “İyi niyet ve karşılıklı anlayış olduğu zaman üstesinden gelinemeyecek sorun olmadığını düşünüyorum” dedi.

Yaşanan pandemi dönemindeki sendikaların duyarlılığına memnuniyetini ifade eden Başbakan Tatar, gelecek dönemde de ülkenin faydasına olacak çalışmaları işbirliği içerisinde yürütme arzusunda olduklarını söyledi.

Başbakan Tatar, yaklaşık 2 yıl önce Meclis’ten geçen geçici memur yasasının hazırlanmasında katkısı bulunduğunu da hatırlatarak, yasanın bazı düzenlemelerle tekrardan hayata geçirilebileceğine de işaret etti.

Ada-Sen Genel Başkanı Kağan Mındıkoğlu kabulde yaptığı konuşmada, Ada-Sen’in henüz 8 aylık bir sendika olduğunu, kısa sürede bir çok dairede örgütlendiklerini söyleyerek, sendikanın çalışmalarını Başbakan Tatar’a aktardı.

Mındıkoğlu, Başbakan Tatar’a, geçici memur yasası, geçici işçiler ve sözleşmeli personel ile ilgili sendikanın yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgiler vererek, bu konuda kararlı adım atılması yönündeki taleplerini iletti.

Kadrolu personelin emekli olmasından dolayı kamuda bazı sıkıntılar yaşandığına dikkati çeken Mındıkoğlu, birkaç yıl içinde kadroların doldurulmaması halinde sıkıntıların artabileceğini vurguladı.

Geçmiş yıllarda hazırlanan geçici memur yasası üzerinde çalıştıklarını belirten Mındıkoğlu, bu çalışmanın kamunun gereği olduğunu ifade etti, bu konuda destek talebinde bulundu.

Ekonominin en büyük çarklarından olan turizm ve eğitimin tekrardan canlanması ve piyasaya bunun yansıması için bu sektörlere daha fazla destek verilmesi gerektiğini de belirten Mındıkoğlu, bugüne kadar hükümetin almış olduğu kararlar ve vatandaşın katkısı ile sürecin iyi yönetildiğini söyledi.