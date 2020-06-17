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Tatar:Cumhurbaşkanı Akıncı’ya Bakanlar Kurulu’nda ele alınan konular ve ikinci ekonomik paket hakkında bilgi verdim

Başbakan Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Akıncı ile gerçekleştirdiği toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamada bulundu.

17 Haziran 2020 Çarşamba 11:10
795 Okunma
Tatar:Cumhurbaşkanı Akıncı’ya Bakanlar Kurulu’nda ele alınan konular ve ikinci ekonomik paket hakkında bilgi verdim

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Başbakan Ersin Tatar ile haftalık olağan görüşmesini tamamladı.

Cumhurbaşkalığında yer alan görüşme yaklaşık yarım saat sürdü.

Başbakan Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Akıncı ile gerçekleştirdiği toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Başbakan Tatar , Cumhurbaşkanı Akıncı ile gerçekleştirdikleri toplantıların olukça yararlı olduğunu ifade ederek, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya Bakanlar Kurulu’nda ele alınan konular ile İkinci ekonomik paket ile hakkında  bilgi  verdiğini söyledi.

KKTC’nin koronavirüs ile verdiği mücadeleyi de anlatan Başbakan Tatar, ülkede yaklaşık iki aydır koronavirüs vakasına rastlanmadığını, normalleşme çalışmaları çerçevesinde kapıların açılması için ilgili bakanlıkların çalışmaları sürdürdüğünü kaydetti.

Tatar, pandemi hastanesinin tamamlanması için çalışmaların sürdüğünü de ifade etti.

Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarMustafa Akıncı
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Halk 2020-06-17 11:19:37

30 dakikada bu kadar fazla konu nasıl konusuldu biraz garıb

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