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Tatar’dan Akıncı’ya yanıt

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Bakan değişikliği olayını kendi açısından değerlendirmeyi ve istismarı sürdürdüğünü belirtterek, yazılı açıklama ile Akıncı’yı yanıtladı..

22 Haziran 2020 Pazartesi 20:38
824 Okunma
Tatar’dan Akıncı’ya yanıt

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Bakan değişikliği olayını kendi açısından değerlendirmeyi ve istismarı sürdürdüğünü belirtterek, yazılı açıklama ile Akıncı’yı yanıtladı..


Tatar, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı belli ki seçim derdine düşmüş, hükümet ve UBP içinde oluşan bazı durumları istismar ederek, Cumhurbaşkanlığı’ndaki başarısızlığını örtüp seçimi kazanabileceğini zannetmektedir.
Konuyu uzatmak istemiyor bir kez daha gerçekleri halkımızla paylaşmak istiyorum; Sayın Akıncı’ya geçtiğimiz Cuma günü tek bir Bakan değişikliği ile ilgili imzam bulunan yazı verdim.

Sayın Akıncı eğer kendisine onayı için imzalayarak verdiğim iki Bakan değişikliğini içeren bir yazı varsa bunu bir an önce halkımızla paylaşsın.
Tekrar ediyorum; Sayın Akıncı Cuma günü de siyasi etiğe uygun davranmamıştır şimdi de etik davranmıyor.
Bir Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasında geçen istişare amaçlı görüşmeyi kendi algıladığı gibi basına açıklamak asla doğru değildir.”

Son Güncelleme: 22.06.2020 21:33
Anahtar Kelimeler:
Mustafa AkıncıErsin Tatar
Yorumlar
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Sessiz 2020-06-22 21:05:45

Yani bu kadar rezillikten sonra durdunuz Sn Başkan da başkalarının kabahatlerini ararsınız. Sn Cumhurbaşkanını savunduğumdan değil. Tuttuğum biri da değil ama siz da bu kadar olaydan sonra biraz sinin da belki gulleler geçer.

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Geç Bunları 2020-06-22 21:08:40

Ya o Mualla'yı sandala atıp,
Ruhunda hicranını söyletme hikayesi,
Geç bunları anam babam geç bunları,
Bir kalemde,
Bilirim ben yaptığımı

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Vatandaş 2020-06-22 21:11:40

Yeni yasama yılının başladığı 1 Ekim 2019 tarihinden bugüne kadar Lefkoşa Milletvekiliniz Hüseyin Özgürgün Genel Kurul toplantılarına katılmıyor. Tam sekiz aydır Özgürgün'ün mecliste özürsüz ve mazaretsiz devamsızlığı bulunmaktadır.Anayasanın 85'inci maddesine göre, bir Milletvekilinin bir ay süre ile özürsüz ve izinsiz olarak Cumhuriyet Meclisi çalışmalarına katılmaması halinde Milletvekilliği sona erer diyor..Peki siz ne yaptınız Sn.Tatar..Bu adam artık milletvekili değil ve meclisteki sayınız bir eksik olarak hesaplanmalıdır... Bırakınız Akıncı ile uğraşmayı da bu gayrıyasal işe bir çözüm bulunuz...

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Cenap 2020-06-22 21:18:57

KKTC'nin birinci önceliği koronadan değil,Ersin Tatardan kurtulmak olmalıdır!!!

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Bestekar 2020-06-22 21:27:50

Tatar Abim için bestedir;

En vefakar yarimdir benim şu sandık,
Yalvarırım n'olur bir oycuk olsun atın bana.
Fallara da baktirdim,talihimde de yoksun,
Cumhurbaşkanı olmam imkansız rüyalarım olmasa.

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Alican 2020-06-22 21:33:31

Tatar'ın korkusu kontrolden çıkmıştır,endişe ve korku içindedir,yaşamına karşı olan fobiye dönüşmüştür.Kakorafiyafobi olması yanısıra Akıncı FOBİ si her geçen gün daha da kronikleşmektedir..Allah yardımcısı olsun garibimin..

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Yorumcu 2020-06-22 21:11:44

Kim yalan soyler simdi, ikisinden biri kesin yalan soyler, devletin basindakilere bak. Yazik vAllahi! Halk pandemi derdinde, gecinme derdinde bizimkiler koltuk.

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