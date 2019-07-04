Tatar:Hükümetimiz her zaman yatırımcının yanında olacak

Başkent Lefkoşa’da yenilenebilir enerji ile ilgili yeni bir yatırım şirketi daha hayata geçti. İşletmenin açılışına Başbakan Ersin Tatar, bazı bakanlar ve davetliler katıldı.

İşletmenin sahibi Barış Tilki açılışta yaptığı kısa konuşmada yatırımın önemine işaret ederek hükümetin yatırımcıların önünün daha da açılması için çalışacağına olan inancını dile getirdi.

Daha sonra Başbakan Ersin Tatar davetlilere hitap etti.

Böylesi bir yatırımdan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuşmasına başlayan Başbakan Ersin Tatar. Yenilenebilir enerji kullanımının gittikçe yaygınlaşmakta olduğuna dikkat çekti.

Yenilenebilir enerji kullanımı ile maliyetlerin düştüğünü, çevre dostu bir uygulama olduğunu kaydeden Tatar “Dolayısı ile beleş olan güneş enerjisinden yararlanmak gerekir” diye konuştu.

Başbakan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gelişebilmesi için Türkiye’den deniz altından getirilmesi düşünülen kablo ile elektriğin önemine vurgu yaptı.

Başbakan Tatar, “Kablo ile elektrik Türkiye’den gelecek. Çünkü bu olduğu taktirde, güneş enerjisi ile yaptığınız yatırımlar daha kolay yayılacak. Elektrik kurumunun belli yatırımları vardır, bu işin yedeği de olmalıdır. Bu nedenle kablo ile elektriğin gelmesi ile bu işler daha da yaygınlaşacak. Geleceğin sektörü budur. Biz her zaman yatırımcıların yanındayız. Sizin sıkıntılarınızın aşılması için hükümet olarak gerekli çalışmaları yapma durumundayız. Sizlerin teminatı bizleriz çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni yönetirken yatırımcımıza da sahip çıkacağız. Ülkeye sahip çıkanın arkasında olacağız. Biz bu tür yatırımcıların hep yanında olmayı sürdüreceğiz” dedi.

Başbakan Tatar, yatırımcının kazandığı oranda vergi verdiğini bu nedenle herkesin işlerinin yolunda gitmesini istediklerini de sözlerine ekledi.Konuşmaların ardından işletmenin açılışı yapıldı.

(BRT)