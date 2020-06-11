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Tatar:Pandemi sürecinden güçlü bir şekilde çıkan KKTC’ye ilgi arttı

Başbakan Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu…

11 Haziran 2020 Perşembe 12:57
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Tatar:Pandemi sürecinden güçlü bir şekilde çıkan KKTC’ye ilgi arttı

Başbakan Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu…

Başbakan Tatar, KKTC’ye ilginin arttığını ifade etti. Başbakan, KKTC’nin pandemiden güçlü çıktığını, 3 hastanenin tamamlanması için de talimatlar verildiğini söyledi.

KKTC’ye yerleşecek yabancıların sağlık sisteminden en iyi şekilde yararlanması gerektiğini kaydeden Başbakan Tatar, sağlık sisteminin, özel teşebbüste de geliştiğini ifade etti…

Örnek olarak, Gaziverene çok yeni talepler bulunduğunu kaydeden Tatar, yarım kalan inşaatların tamamlanması gerekliliği üzerinde durdu.

Tatar, devletin bunları mercek altına alabileceğini kaydederek, tüm bunların konuşulması gereken konular olduğunu ifade etti.

Tatar, yeni tesisler ve iletişimle ilgili gelişmelerin KKTC’nin cazibesini artıracağını da belirtti.

Tatar,dükkan alımları için de yabancılara imkan sağlanabileceğini belirtti.

KKTC’nin eskiye nazaran daha da gelişeceğini kaydeden Tatar, insan potansiyelinin en büyük zenginlik olduğunu söyledi.

Tatar geçişler konusunda da şu bilgiyi verdi:

“Kapıların, gerekli koşuların sağlanması ile açılması en büyük temennimizdir. Kuzey-Güney ilişkilerinin geliştirilmesi ile ilgili çalışmaların önemli”

Tatar, bunun hızlanması için de ne gerekiyorsa yapılacağını kaydetti…

Başbakan, bunun minimum riskle yapılması gerektiğini de kaydetti.Kıbrıslı Türklerin ülkeye kesin dönüş yapması ile alacakları konut konusunda önümüzdeki günlerde açıklama yapılacağını belirten Tatar, yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin ülkeye dönmesi noktasını teşvik için çalıştıklarını belirtti…

Tatar, İmar planına karşı olmadıklarını ve sorunun giderilmesi için çalışmaların yapıldığını kaydederek, bunun da ekonomiye olumlu etkileri olacağını kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarKoronavirüsMeclisCoronavirüs
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Öz 2020-06-11 13:15:43

Kimlerin ilgisi arttı?

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Bir vatandas 2020-06-11 15:42:33 @Öz

Abi kac gundur bakanlik onlerinde gosteriler mi istersin, bagirip cagiranlar mi ,,, vesayre ,, ilgi o kadar cok yani , sen annamadin daha ?

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Ziya 2020-06-11 13:53:33

Şuan kktc de sağlık turizmi patlaması yaşanıyor. Uçaklar ercana inmek için havada kuyrukta bekliyor. Yeni havalimabının pist iniş izni verildi turistler çıldırıyor

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mehmet 2020-06-11 16:10:26

gunduz gunduz adam hayal goruyor herkesi hergun apik sapik soylemleriyle enayi yerine koyuyor yeter artik basbakan oldugunu unutuyor galiba

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Ertaç 2020-06-11 16:17:27

İlk bakanlar kurulu toplandığında daha panndemi ismi duyulur duyulmaz,maaşlarımızı keserek aldığını da söyledinizmi bu ilgililere ?

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