Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, hükümeti sorunlara çare bulmamakla suçladı.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, dün gece UBP Girne İlçe Başkanlığı’nın düzenlediği kitle toplantısına katıldı.

Tatar, Türkiye ile mali ve ekonomik işbirliği protokolünün imzalanamadığını iddia ederek,Dome Otel konusunda ihaleye çıkılmamasını ve elektrikte zaman yapılması gibi konularda hükümete eleştirilerde bulundu.

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, Kıbrıs konusunu değerlendirirken de, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin son Kıbrıs Özel Temsilcisi Lute’un da görüşmelerin yeninden başlatılması çabalarında başarısız olduğunu belirtti.

Ersin Tatar, “ Rumlar ,Türkiye ile bağımızı koparmak peşindedir. Kesinlikle siyasi eşitliğimiz ile Türkiye’nin garantisine karşıdırlar. Bu da demek ki geriye anlaşarak ya da anlaşma olmadan ayrılık kaldı. Zaten ayrıyız. Onların kendi devletleri, kendi toprakları, bizim kendi devletimiz ve topraklarımız vardır. Bu gerçeklerden yola çıkılırsa doğru noktaya ulaşmak mümkündür. İki ayrı Devlet olarak Avrupa Birliği çatısı altında işbirliği yaparak yeni bir yola çıkarsak daha uygun olacaktır.” Dedi.

Ulusal Birlik Partisi Onursal Başkanı, 3’ncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu da konuşmasında “ Ulusal Birlik Partilileri birlik beraberliklerini daha da üst seviyelere çekmeye davet etti ve “ birleşilirse parti büyük. Bölünme olursa parti küçülür “ dedi.

UBP Genel Sekreteri Hasan Taçoy da konuşmasında “ UBP’nin bir görev partisi olduğuna işaret etti ve şunları söyledi:

“Görevimiz Devletimizi yaşatıp yüceltmek, halkımızın yaşam kalitesini artırmak ve Anavatan Türkiye ile ilişkilerimizi sürekli geliştirmektir.Bu temel anlayışla parti olarak yeni bir sürece girmiş bulunuyoruz.Yapmış olduğumuz çalışmalarla büyük hedeflere doğru ilerleyeceğiz”.

Ulusal Birlik Partisi Girne İlçe Başkanı Serdar Özbekoğlu da yaptığı konuşmada “ilçe olarak çok çalışmak suretiyle partiye hizmete devam edeceklerini, tüm seçimlere de hazır olduklarını ” vurguladı.

(BRT MAIL)