TATİL PAKETİ GİBİ CEZA, TECAVÜZE ÖDÜL VERDİLER.3 YIL 6 AY...

Reşit olmayan 13 yaşındaki kız çocuğunu alıkoyuyor, aracına koyup ormanlık alanda tecavüz ediyor. Bile isteye bu olayı gerçekleştiriyor.

Sonuç

3 YIL 6 AY...

Bu bedelin hak reva olduğunu mu düşünüyorsunuz sayın yargı?

*13 yaşındaki çocuğun beden ve belleğinden bu iğrenç olayı atması kaç yıl sürecek?

*Ailenin de en az çocukları kadar travmaları'nın geçmesi kaç yıl sürecek?

*Bu şekilde komik cezlar ile kaç kişiye cesaret veriyorsunuz hiç düşündünüz mü?

*Yayaya çarpana 5 yıl, TECAVÜZ edene 3 yıl mı?...

*Bu çocuğun 3 yıl 6 ay sonra tecavüzcüsü ile karşılaşmasını hesapladınız mı?



Yolda yayaya çarpan bir kimse bile isteye bunu yapmamıştır. Dikkatsizlik sonuçu bir zarara ve cana kast etmiştir diye düşünüp bazen 5 bazen 10 yıla kadar cezaya çarptırılıyor. Fakat planlı, bilinçli bir şekilde 13 yaşında'ki bir çocuğu alıkoyarak, ailesin'den kaçırarak, kandırarak ıssız bir orman köşesine götürmek.

Üstelik araç içerisinde iğrenç ve hayvanca tüm yaşadıklarını ve yaşayacaklarını yerle yeksan eden , ağır hastalara ödül gibi yat uzat ayağını ekmek su bedava dercesine tatil paketi gibi 3 YIL 6 AY demişsiniz.

6 AY çöp geri kalan 3 yılın , 1 yılını yatacak geri kalan iyi hal, salim davranış, uysallık, pişmanlık, diyerek salacaksınız. Biliyoruz ya Kimlerin nasıl girip ne şekilde çıktıklarını. Olan dışarıdaki bu olaylara mağruz kalan genç insanlara , ailelere oluyor. Tamiri mümkün olmayan travmalar ile gelecek kurmalarını bekliyoruz.

Daha geçen gün başka kendini bilmez sözüm ona HAYVAN kadar olamayacak bir başka varlık bir eğitimcimizi taciz etti. Eder arkadaş eder çünkü ülkede doğru dürüst bir ceza kanunu yok. Silah çekene 1 yıl, bıçak gösterne 3 yıl. Darp edene 6 AY, ekmek çalana 2 yıl. Böyle istikrarsız nabza göre şerbet verir gibi ceza veriyorlar.



Bu kadar basit cezlar ile ülkenin artık önde ve kanayan yarası haline gelmeye başlayan, TACİZ, İSTİSMAR, TECAVÜZ ve insan kaçırmaya davetiye çıkarıyorsunuz. Canı sıkılan çocuk kaçırıp taciz ve tecavüz etsin ee ne de olsa cezası çok değil. Bu kadar basit olmalı bazı suçların cezası.



Bir insana bile isteye yapılan suçların cezaları ibretlik, uzun ve caydırıcı olmalı. Ben hak hukuk v.s işlerinden anlamam ama suçun tasfilatı ile cezasının ne kadar tezat olduğunu anlayacak yaştayım ve yaştayız .

Cam kırıkmak , top patlatmak, yumruk yumruğa kava etmek değil bu. Bu 13 yaşındaki daha dünyaya geleli 13 yıl olmuş bebek kokuyor hala diyebileceğimiz bir çocuğa hunharca , iğrenç hareketler ile hayatını elinden almaktır.

Tammüdden adam öldürmekten ne farkı var söyler misiniz. Birinin silah çekip onu vurmak, öbürü de tüm bedeni belleği ve hayallerini zorla ellinden alıp bitkisel bir hayata koymak.

Ne fark var??



Biri ölüyor toprağa giriyor, öbürü hayatta psikolojisi bozuk bir şeklide, sıfır güvenle eğitimi, sağlığı , geleceği bozularak nefes alıyor öyle mi. Yargının terazisi nerede? Önüne geçilemez bir durum değildir. Caydırıcı yaptırımlar olmadığı sürece nelere gebe çocuklarımız, gençlerimiz , akran vede yaşılarımız.

Eyy yasları yapan merciler.

Ekonomi yok...

Sağlık yok...

Eğitim yok...

Yol yok...

Işık yok...

Bu ülkede artık yaşanacak sebep kalmıyor. Geç olmadan çürük olanları temizleyin, hastaları iyleştirin, genç yaşlı her vatandaşına sahip çık.

ÇOCUKLARIMIZ AYDINLIK GELECEĞİMİZİN GÜVENCESİDİR..

KARAKUŞ