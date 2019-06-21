Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Uzun saatler çalışanlar dikkat!
Uzun saatler çalışanlar dikkat!
Whatsapp'tan yeni bir özellik daha! Büyük bir sorunu çözecek
Whatsapp'tan yeni bir özellik daha!...
Dünyanın en büyük uçağı satışa çıkarıldı! İşte fiyatı
Dünyanın en büyük uçağı satışa...
Stranger Things şimdi de oyun olarak karşımıza çıkıyor
Stranger Things oyun olarak karşımıza...
PUBG Mobile için yepyeni güncelleme: Ölüm maçı geliyor
PUBG Mobile için yepyeni güncelleme

Tatlısu - Geçitkale yolunda kaza!

21 Haziran 2019 Cuma 15:05
Tatlısu - Geçitkale yolunda kaza!

Tatlısu - Geçitkale anayolunda bugün meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 78 yaşındaki Hafız Ali Genç (E-78) hayatını kaybetti.

Kazada, 3 kişi de yaralandı. Yaralılardan Kamil Genç, Ziya Tunaç ve Osman Cepheoğlu’nun tedavilerinin Gazimağusa ve Lefkoşa devlet hastanelerinde sürdüğü açıklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre,  kaza bugün saat 11.30 sıralarında, Tatlısu - Geçitkale anayolunun 3 ile 4’üncü kilometreleri arasında oldu. 

55 yaşındaki Kamil Genç (E) yönetimindeki JB 432 plakalı salon araçla Geçitkale’ye doğru seyrettiği sırada sağa meyilli virajda direksiyon hakimiyetini kaybetti, yolun sağına geçti. Genç’in aracı o esnada karşı istikametten gelen 46 yaşındaki Ziya Tunaç (E) yönetimindeki EK 685 plakalı araca çarptı.

JB 432 plakalı araçta yolcu olan ve ağır yaralanan 78 yaşındaki Hafız Ali Genç kaldırdığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hafif yaralanan araç sürücüsü  Kamil Genç, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

EK 685 plaklı araç sürücüsü Ziya Tunaç ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Osman Cepheoğlu’nun (E-59) tedavisi ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sürüyor.

Polisin kazayla ilgili soruşturması da devam ediyor.

banner22
Son Güncelleme: 21.06.2019 16:17
Anahtar Kelimeler:
GeçitkaleTatlısu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İçki içtiği kadına tecavüz etti iddiası!
İçki içtiği kadına tecavüz etti iddiası!
Hristofyas'tan kötü haber
Hristofyas'tan kötü haber
Kız arkadaşını darp etmişti...
Kız arkadaşını darp etmişti...

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim