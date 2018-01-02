TBK Gaziler Derneği milli mücadele madalyaları törenle verildi

Kıbrıs T.M.T Mücahitler Derneği konferans salonunda düzenlenen ve bazı birlik komutanlarının da hazır bulunduğu tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.



TBK Gaziler derneğinden verilen bilgiye göre, alfabetik sıraya göre verilen Milli Mücadele Madalyalarını Birlik Komutanları takdim etti.



Dernek Başkanı Adil Çümen törende yaptığı konuşmasında madalyaların gazilere takdim edilmesinin önemine işaret ederek, gazilere gösterilen önemi vurguladı.



Törende T.B.K Gaziler Derneği Lefkoşa Şube Başkanı İsmail Balyan, T.B.K Gaziler Derneği Genel sekreteri Abdullah Çakar ve T.B.K Gaziler Derneği Lefkoşa şube üyesi Ahmet Türken hazır bulundu.