Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu Zanlısı Kadın Tutuksuz Yargılanmak İçin Teminata Bağlandı
Uyuşturucu Zanlısı Kadın Tutuksuz Yargılanmak...
Kanlı kavga mahkemede son buldu
Kanlı kavga mahkemede son buldu
KKTC’ye giriş yaparken suçüstü yakalandı
KKTC’ye giriş yaparken suçüstü yakalandı
Jeneratör Sirkati Zanlılarının Tutukluluğu Uzatıldı
Jeneratör Sirkati Zanlılarının Tutukluluğu Uzatıldı
15 ay hapis cezası
15 ay hapis cezası

TBMM ve Cumhuriyet Meclisi Dostluk Grupları bir araya geldi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ve Cumhuriyet Meclisi Dostluk Grubu üyeleri, Meclis Zalihe Çavuşoğlu Salonunda toplantı gerçekleştirdi.

27 Mayıs 2021 Perşembe 11:39
11 Okunma
TBMM ve Cumhuriyet Meclisi Dostluk Grupları bir araya geldi

Toplantının başında bir konuşma yapan Cumhuriyet Meclisi TBMM Dostluk Grubu Başkanı İzlem Gürçağ Altuğra,  içinden geçilen süreçte parlamentolar arasındaki dostluğun ne denli önemli olduğunun görüldüğünü kaydetti.

Parlamenter diplomasi çerçevesinde ülkeler arasındaki anlayışın geliştirilmesi, çeşitli konularda görüş alış verişlerinin oluşturulması ve uluslararası platformlarda birlikte geliştirilecek stratejik planlar çerçevesinde karşılıklı ziyaretlerin önemine dikkati çeken Altuğra, iki ülke parlamenterlerinin birbirlerini yakından tanımasının da aynı derecede önemli olduğunu vurguladı.

“Hem ülkelerimiz hem de parlamentolarımız arasında zaten var olan bağların güçlendirilmek bizim toplantılarımızın ana amacıdır” diyen Altuğra, Anavatan Türkiye’nin desteği ile KKTC’nin sesinin dünyaya duyurulmasının yol haritasını çizmenin toplantılarının bir diğer gündemi olacağını kaydetti.

Altuğra: “Aynı millete mensup Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletlerinin parlamenterleri olarak ileriye yönelik başarılı çalışmalara imza atacağımıza inancım tamdır” dedi.

TBMM KKTC Dostluk grubu Başkanı Orhan Erdem de konuşmasında Cumhuriyet Meclisi’nin Türkiye’ye verdiği önemin net bir şekilde hissedildiğini kaydederek  sözde bir dostluk grubu olarak  değil  aktif çalışmalar gerçekleştiren bir grup olacaklarını kaydetti.

Grupta yer alan TBMM mensup Milletvekillerinin KKTC temasları kapsamında bir çok bilgi edindiğini ve bu bilgilerin özellikle uluslararası temaslarda KKTC'nin haklarının savunulması noktasında çok yararlı olacağını kaydeden Erdem, toplantıların iyi çalışmalara vesile olmasını diledi.

Toplantıda Cumhuriyet Meclisi’nden Dostluk Grubu Başkan Vekili  Teberrüken Uluçay ile Yönetim Kurulu Üyeleri  Girne Milletvekili Zeki Çeler, Lefke Milletvekili Salahi Şahiner,  Lefkoşa Milletvekili  Hasan Taçoy,  Lefkoşa Milletvekili Tolga Atakan ve  İskele Milletvekili Yasemi Öztürk hazır bulunurken TBMM Dostluk Grubunda da Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Çorum Milletvekili Tufan Köse ve Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş yer aldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kıbrıs Türk Gardiyanlar Birliği Başkanlığına İnan Özgür Edebali Seçildi
Kıbrıs Türk Gardiyanlar Birliği Başkanlığına İnan Özgür Edebali Seçildi
İşletmelerin %98,9’unun Cirosu Düştü
İşletmelerin %98,9’unun Cirosu Düştü
Kutlu Adalı Cinayetinin Aydınlatılması İçin Meclis Ortak Noktada Buluştu
Kutlu Adalı Cinayetinin Aydınlatılması İçin Meclis Ortak Noktada Buluştu
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim