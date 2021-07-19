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T.C. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’teki konuşmasını tamamladı

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T.C. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkemize beklenen ziyaretini gerçekleştirdi. Ercan Havaalanı sonrası ilk durağı Cumhuriyet Meclisi olan Erdoğan, burada önemli mesajlar verdi ve günlerdir merak edilen müjdesini duyurdu.

19 Temmuz 2021 Pazartesi 18:08
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T.C. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’teki konuşmasını tamamladı

Erdoğan, “Bugün Türkiye ile KKTC arasındaki, gücünü şehitlerimizin kanlarından alan ebedi ve ezeli kardeşliğimizi tüm dünyaya isteseler de istemeseler de bir kez daha ilan ediyoruz. Kıbrıs davası büyük bir davadır. Bu dava, tarihiyle büyük, vicdanıyla büyük, mücadelesiyle büyük, 1974’te yazdığı kahramanlık destanıyla büyük bir milletin davasıdır.” dedi.

“Kıbrıs davasının sahibi, yavru vatanıyla, anavatanıyla, büyük Türk milletinin tamamıdır. Bu davanın sahibi şehitlerimiz, gazilerimizdir.” diye konuşan Erdoğan, “Sırtlarını dayadıkları güçlere güvenerek Kıbrıs Türkü’nü yok edeceklerini sananlar, karşılarında Kıbrıs Türk halkının çelikten iradesini buldular.” diye konuştu.

“Biz bu yolda kararlılıkla yürüyeceğiz”

Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

“Kimi gafillerin zehirli ayrılık oklarını Kıbrıs Türk halkının kalbine saplamasına fırsat vermeyeceğiz. KKTC’nin varlığı ve birliği her türlü siyasi mülahazanın üzerindedir. Birlik ve beraberliğimizi hedef alan belli çevrelerin, kardeşlik gölümüze fitne mayası çalmasına müsaade etmeyeceğiz. EOKA terör örgütü eliyle, komşusu Türklerin ırzına, canına, malına kastetmekten çekinmeyen Rumlar, Kıbrıs Türklerini hiçbir zaman eşit ortakları olarak görmemiştir. Her ne kadar bizlerin burada sergilediği birlik, beraberlik, kardeşlik iklimi Amerika’da birilerini rahatsız etmiş olsa da, biz bu yolda kararlılıkla yürüyeceğiz.”

“Bir 50 yıl daha kaybetmemiz mümkün değildir”

Erdoğan, “Tarih ve bu süreçte acı şekilde edindiğimiz tecrübeler, Rum tarafının ortaklık devleti kurmak gibi bir niyetinin olmadığını açık ve net biçimde herkese öğretmiştir.” dedi ve Kıbrıs’ta adil, kalıcı, sürdürülebilir çözümün, ancak ve ancak Ada’nın gerçeklerini esas alan bir yaklaşım olabileceğini vurguladı. Rum tarafının Kıbrıs müzakerelerindeki tavrı hakkında Erdoğan, “Artık bizim bunlara inanmamız, bir 50 yıl daha kaybetmemiz mümkün değildir.” dedi.

Erdoğan, “KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından Cenevre’de sunulan öneriye desteğimiz tamdır. Taviz vermeyiz, veremeyiz.” ifadelerini kullandı.

“KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile ilgili adımın proje çalışmaları bitti”

T.C. Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

“KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile ilgili adımın proje çalışmaları bitti ve inşasına da inşallah yakında başlıyoruz. Devlet olmanın işte ifadesi budur. Bu projeyi hayata geçirerek, nasıl bir Kuzey Kıbrıs devleti varmış birilerinin görmesi lazım.”

Erdoğan, Lefkoşa’daki Metehan bölgesinde 500 dönüm arazi içinde parlamento binasının da olduğu külliyelerin yanı sıra millet bahçesi de yapılacağını bildirdi.

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