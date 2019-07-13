Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
İsviçre'de yeni bir dinozor türü keşfedildi
Yeni bir dinozor türü keşfedildi
Besin zehirlenmesi ölümcül olabilir!
Besin zehirlenmesi ölümcül olabilir!
Şekerli içecekler kanser riskini artırıyor
Şekerli içecekler kanser riskini artırıyor
Tatilde idrar yolları enfeksiyonlarına dikkat!
Tatilde idrar yolları enfeksiyonlarına dikkat!
PUBG Mobile oyuncuları dikkat! Türkiye'de çok yakında...
PUBG Mobile oyuncuları dikkat!

TC Dışişleri Bakanlığı'ndan Akıncı'ya Tam Destek

13 Temmuz 2019 Cumartesi 13:16
TC Dışişleri Bakanlığı'ndan Akıncı'ya Tam Destek

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’ndan, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın bugün Güney Kıbrıs’a ortak komite kurulması yönünde yaptığı öneri ile ilgili “Bu işbirliği önerisini memnuniyetle karşılıyor ve tam destek veriyoruz" açıklaması yapıldı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Kıbrıs Özel Temsilciliği aracılığıyla Rum Lider Nikos Anastasiadis’e hidrokarbonlar konusunda “ortak komite kurulması” yönünde yeni bir öneri sunmuştu.

TC Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Kıbrıs Adası etrafındaki hidrokarbon kaynaklarının araştırılması ve işletilmesine yönelik Kıbrıs Türk tarafının hazırladığı yeni bir kapsamlı işbirliği önerisini BM aracılığıyla Kıbrıs Rum tarafına bugün sunduğu öğrenilmiştir. Bu işbirliği önerisini memnuniyetle karşılıyor ve tam destek veriyoruz.

Öneri, Kıbrıs Türklerinin ve Kıbrıslı Rumların, Ada’nın eşit ortakları olarak, eşit haklara sahip oldukları hidrokarbon kaynakları konusunda, gelir paylaşımı dahil işbirliği yapmalarını ve bu kaynaklardan eşzamanlı olarak birlikte yararlanmalarını öngörmektedir.

Kabulü halinde bu öneri, iki taraf arasında yeni bir işbirliği dönemi başlatacak, bölgesel barış, istikrar ve işbirliğinin gelişimine katkıda bulunacak ve Kıbrıs meseleninin çözümü için de uygun bir zemin yaratacaktır.

Bu nedenle BM ve AB dahil ilgili tüm taraflara ve özellikle Garantör ülkelere, bu önemli fırsatı değerlendirmeleri, sözkonusu işbirliği önerisine destek vermeleri ve Ada’daki iki tarafı hidrokarbon kaynakları konusunda işbirliğine teşvik etmeleri çağrısında bulunuyoruz.

Ülkemizin Doğu Akdeniz’de kendi kıta sahanlığı haklarınının yanısıra Kıbrıs Türklerinin Ada’nın doğal kaynakları üzerindeki eşit haklarını korumak konusundaki kararlılığı tamdır. Bu çerçevede Kıbrıs Türklerinin sözkonusu hakları garanti altına alınıncaya kadar, bu hakları korumak konusundaki kararlı ve ilkeli duruşumuzu devam ettireceğimizi bir kez daha uluslararası toplumun dikkatine getirmek isteriz.

banner22
Anahtar Kelimeler:
TC Dışişleri BakanlığıMustafa AkıncıTam DestekHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakan Tatar, Katırcı ailesinin yakınlarını ziyaret ederek başsağlığı diledi
Başbakan Tatar, Katırcı ailesinin yakınlarını ziyaret ederek başsağlığı diledi
GAÜ Müzik Öğretmenliği KKTC Yetenek Sınavı 16 Temmuz’da
GAÜ Müzik Öğretmenliği KKTC Yetenek Sınavı 16 Temmuz’da
Atatürk Öğretmen Akademisi’ni kazananlar açıklandı!
Atatürk Öğretmen Akademisi’ni kazananlar açıklandı!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim