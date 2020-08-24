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“TC-KKTC Mali Protokolü 1. Gözden Geçirme Toplantısı”

Başbakanlık Müsteşarı ve Türkiye Cumhuriyeti Kıbrıs İşleri Koordinatörü başkanlıklarında, “TC-KKTC Mali Protokolü I. Gözden Geçirme Toplantısı” yapıldı.

24 Ağustos 2020 Pazartesi 16:59
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“TC-KKTC Mali Protokolü 1. Gözden Geçirme Toplantısı”

Başbakanlık Müsteşarı ve Türkiye Cumhuriyeti Kıbrıs İşleri Koordinatörü başkanlıklarında, “TC-KKTC Mali Protokolü I. Gözden Geçirme Toplantısı” yapıldı.

Toplantıya katılan teknik heyetler, İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’nda yer alan “2020 Eylem Planı” ile “KKTC ekonomisinin gidişatını” değerlendirdi. 

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, toplantı, Turizm ve Çevre Bakanlığı toplantı salonunda gerçekleştirildi.

“2021 Ekonomik ve Mali İşbirliği Programı” ve “3 Yıllık Yapısal Dönüşüm Planı” ön görüşmelerinin de ele alındığı toplantıya, Başbakanlık Müsteşarı Ömer A. Köseoğlu ve TC Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Kıbrıs İşleri Koordinatörü H. Halil Afşarata başkanlık etti.

Anahtar Kelimeler:
TCKKTC Mali Protokolü
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